Зеленский шестой месяц блокирует освобождение четырех украинок из ОРДЛО. Он не просто вредит стране, он еще и держит людей в тюрьмах

Президент Украины Владимир Зеленский УП

Если задаться вопросом: кто полезнее для страны – президент Владимир Зеленский или лидер оппозиции Виктор Медведчук, то ответ очевиден. Конечно же, Медведчук. Он сделал для страны в разы больше, чем Зеленский вместе со своим госаппаратом.

Об этом пишет Кирилл Киквидзе в своем блоге на Korrespondent.net.

Для тех, кто сомневается – приведу несколько простых примеров. Президент шестой месяц блокирует освобождение четырех украинок из тюрем ОРДЛО. А знаете почему? Потому, что об их освобождении в одностороннем порядке договорился Медведчук. И из-за непомерно раздутого эго Зеленского, его зависти к профессионализму оппозиционного политика, эти несчастные женщины продолжают сидеть за решеткой. Хотя могли быть на свободе еще январе. Вот так на самом деле президент заботится о благе своих людей.

Идем дальше. Медведчук договорился за снижение цены на газ для Украины на 25%. Представляете, насколько бы снизились суммы в платежках для обычных людей? А цены на все товары и услуги? Но наши власти заблокировали и этот вопрос, в реальности продемонстрировав, насколько им наплевать на своих же граждан.

А в 2014 году Медведчук фактически спас Украину и украинцев от холода! Ведь мало того, что газовый контракт тогда, благодаря ему, был заключен в интересах нашей страны, но и мы смогли избежать угрозы сильнейшего дефицита газа, который к началу зимы 2013-го достигал 20%! Только за это он достоин высочайшей государственной награды.

Оппозиционный политик в разгар эпидемии коронавируса договорился о том, что Украине передадут вне очереди достаточное количество вакцины "Спутник V". Настолько качественной, что за ней стоят в очереди все ведущие страны мира, ведь ни у кого не вызывает сомнения ее высокая эффективность. Нам даже готовы были передать технологии по производству этого препарата! Представляете, сколько жизней было бы спасено, сколько бы тысяч людей избежали заболевания, если бы украинская власть не заблокировала этот вопрос? Вот так они реально заботятся о благе своей нации.

Медведчук за годы военного конфликта на Донбассе договорился об освобождении полутора тысяч украинских граждан. А власть сподобилась только на окончательную заморозку переговоров в ТКГ.

Оппозиционный политик разработал и презентовал в Европарламенте мирный план по Донбассу, который с восторгом восприняли и в Европе, и участники "нормандской четверки", и представители ОРДЛО. В его основе лежат прямые переговоры в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва. А Зеленский лишь бегал по миру, пытаясь выклянчить хоть минимальную поддержку его фантастическим и нереальным предложениям по Донбассу.

В любой стране с адекватным руководством, таким политикам, как Медведчук, не просто бы дали орден за заслуги перед страной, но и обязательно реализовывали здравые предложения по улучшению жизни людей. В любой стране, но не в нашей. У нас же президент способен лишь вводить санкции и репрессии против оппозиции. Да еще радоваться, как деревенский дурачок прянику, тому, что удалось закрыть три независимых телеканала "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые осмеливались говорить правду о происходящем в стране.

Какой же вывод можно сделать, глядя на все это? Что выбирать руководство страны нужно не только на эмоциях, но и тщательно анализируя реальные поступки каждого политика. Остается надеяться, что наши люди в следующий раз проголосуют мудрее. А эта власть уйдет в историю, как трагикомический сон.

Кирилл Киквидзе