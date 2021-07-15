Зеленский сдал суды в управление Западу и объявил войну украинским судьям

Президент Украины Владимир Зеленский УП

Офис президента Зеленского объявил войну судейскому корпусу. Вчера на сайте ОП появилось сообщение, которое идет вразрез со здравым смыслом. Зеленский фактически объявил, что не признает решений Верховного суда. "Нет никаких сомнений в том, что Верховный суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства. Так у Зеленского прокомментировали решение Верховного суда, которым тот признал незаконным увольнение главу КСУ Тупицкого. В Офисе президента назвали это решение ВС "особо циничным".

Да уж, что тут сказать. На днях Верховная Рада с подачи Зеленского приняла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" с поправками президента. Этим законом открывается путь к внешнему управлению судебной системой Украины. Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет формировать судейский корпус, теперь будет состоять из людей, которых назначит Запад через свои организации в Украине. Это противоречит минимум трем статьям Конституции Украины. И Зеленский это делает по указке западных кураторов, четко понимая, что это незаконно, что это государственная измена, что это прямое посягательство на суверенитет и независимость Украины.

Разве это не "особо цинично"? Но вместо отстаивания суверенитет Зеленский отстаивает личную выгоду и интересы своих кураторов. А украинские судьи, в понимании Зеленского, должны быть ручными исполнителями воли гаранта. Как судья Вовк, который на днях продлил домашний арест лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, хотя сторона защиты аргументированно разбила все доводы обвинения. И тем не менее Вовк по указке из ОП отправляет Медведчука под домашний арест. А потом через несколько часов отпускает на свободу вора в законе, на котором клейма негде ставить.

Вот такую судебную систему строит Зеленский.

Александр Кальченко