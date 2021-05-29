Зеленский рассчитывает, что общество утратило чувство реальности

Что означает удар по Порошенко через Медведчука

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В минувшую пятницу в Апелляционном суде Киева не произошло сенсации. Председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука не выпустили на поруки депутатов парламента из его фракции, как того хотели адвокаты. Впрочем, его и не заперли в СИЗО с альтернативой рекордного залога, как того хотели прокуроры. Суд, как обычно и бывает, сохранил установленную судом первой инстанции меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. В дальнейшем ее могут изменить или продлить, но надо иметь в виду что по уголовно-процессуальному кодексу Украины максимальный срок домашнего ареста в ходе досудебного расследования составляет 6 месяцев. То есть если следствие по делу Медведчука не завершится к началу ноября, судьям все равно придется выбирать между более жесткой мерой пресечения и более мягкой.

Поскольку доказательства обвинения пока выглядят очень слабо, то скорей всего дело в этот срок не завершится. Тем временем становится ясным что для украинской власти борьба с Медведчуком важна не только сама по себе, но и как часть борьбы с Порошенко, правда, не уголовной, а медийной.

Так Bihus.info, Youtube-канал журналиста Дениса Бигуса, который во время правления Порошенко отметился расследованиями коррупции в оборонной промышленности, заявил, что получил записи разговоров с мобильных телефонов Медведчука, объемом в "десятки часов" из которых в настоящее время двумя подачами обнародовал свыше полутора часов.

Этот слив спецслужб по крайней мере в обнародованной части охватывает начальный период деятельности администрации Порошенко, когда Медведчук играл роль переговорщика с Москвой и республиками Донбасса. Голоса самого экс-президента на них нет, но, как подчеркивает Бигус из записей следует, что, уже с июня 2014 года, то есть сразу после инаугурации Порошенко Медведчук регулярно посещал Администрацию президента и встречался с ним в любое время, "хоть ночью, хоть на выходных. А как вытекает из второго вброса, обнародованного в этот понедельник", Медведчук договорился о возврате Порошенко завода в Севастополе, который был национализирован Россией.

И глава политсовета ОПЗЖ и экс-президент назвал записи фальшивкой, что, разумеется, не помешает их дальнейшей медийной раскрутке. Тем более что они подкрепляют ранее не раз озвученный Зеленским тезис о связях Порошенко и Медведчука. Но сам розыгрыш такой карты примечателен тем, что демонстрирует нынешнее позиционирование украинской власти и ее вероятную эволюцию.

С самого начала избрания Зеленского я с настороженностью относился к слухам о том, что он займется уголовным преследованием Порошенко. Ибо был убежден, что в украинских реалиях особенно с учетом зависимости Киева от Запада такое преследование с лихвой уравновесилось бы ударом по другому политическому флангу. Как известно Наполеон (которого кстати нынешний президент Украины в свое время воплотил на экране) в бытность первым консулом, отреагировал на покушение на себя активной высылкой как якобинцев, так и роялистов. Таким образом, он оставался в политическом центре, выглядя удаленным от обеих крайностей.

Украина, конечно, отнюдь не наполеоновская Франция, но казалось естественным, что Зеленский будет тоже закрепляться в политическом центре. В конце концов на выборах его идейная аморфность воспринималась избирателями как удаленность от крайностей, и именно таким равноудаленным он старался предстать в начале своего президентства.

Но его нынешний удар через Медведчука по Порошенко показывает, что объективно Зеленский уже не может оставаться в центре. Так, имидж экс-президента Украины который складывается из этих записей точно описал Телеграмм-канал "ЗеРада: "В 2014 Петя хотел реально остановить эскалацию конфликта на Донбассе. Он действительно стремился к миру, пусть и негласно, но переходил " красные линии", шёл на контакты, уступки, искал варианты, даже анонсировал немецкой прессе свободную экономическую зону на Донбассе, готов был назначить боевиков губернаторами и объявить мягкую амнистию. По ночам принимал посредника Медведчука у себя дома, понятно, что не бескорыстно, но все же уделял этому много времени". Да, образ человека, который выражал приверженность принципам, закрепленным в Минских соглашениях, в том числе и когда этих соглашений не было, складывается исключительно из слов, которые произносит голос, похожий на голос Медведчука. Но такое уточнение не принципиально, ведь вспоминая прошлое видишь, что тогда Порошенко воспринимался в России как партнер, которому мешает "партия войны" в Киеве, но который к этой партии не относится. Отсюда и уступки по бизнесу в Крыму

Сейчас Зе-боты в соцсосетях дружно определяют Порошенко как марионетку Медведчука. То есть, по Порошенко бьют именно за то что в 2014-м он давал основания считать себя партией мира.

Дискредитация бывшего главы государства и как результат снижение его рейтинга видимо являются конечной целью Зеленского в данной ситуации. Уголовное преследование Порошенко невозможно представить. Запад не даст, да это и не так уж нужно Зеленскому. С другой стороны, предъявление именно таких претензий Порошенко самый надежный, а может и единственный способ атаковать его, не встречая западного противодействия. Однако такая тактика логически ведет к далеко идущим последствиям.

Так, подобный удар по Порошенко через Медведчука уже не удар из центра по противоположным флангам, а удар в одном направлении. С фланга, который занял Зеленский, по другому флангу, куда пи-ар средствами он пытается переставить фигуру Порошенко. А заодно это и удар по всему мирному урегулированию.

При этом пропаганда Зеленского показывает, что Порошенко плох исключительно потому, что он, дескать, не тот, за кого себя выдавал в последние годы президентства. Из этого логически вытекает, что сами лозунги у экс-президента были правильны, только для их воплощения нужен другой человек, который будет проводить их в единстве слова и дела и пойдет дальше. Пример движения дальше – закрытие трех телеканалов и уголовное дело против Медведчука. Но Зеленскому потребуется все новые и новые действия против России и для воплощения формулы "армия – язык -вера", а так недолго дойти и до репрессий против православной церкви.

И хотя до чего дойдет президент Украины в подобной политике можно гадать, несомненно, одно - нынешняя технологии Зеленского рассчитана на короткую память украинского общества. Ведь объективно недавняя история выглядит так. Украина в 2014-м году была совсем слабым государством, которое могло запросто рухнуть от продолжения военных действий в Донбассе. И о том, что эта слабость тогда прекрасно осознавалась обществом, свидетельствует отсутствие каких-либо проявлений массового недовольства в связи со сдачей Крыма (и это в стране, где массовые протесты длились три предыдущих месяца). И не так уж важно, желал ли Порошенко поначалу мира и менялся постепенно под влиянием "партии войны" или же всегда принадлежал к этой партии и лишь использовал Медведчука, чтобы продать России и Донбассу свой фальшивый имидж. Главное, что Украина не могла выиграть ничего, бряцая саблями, а шанс давала лишь хитрая политика, имидж президента, готового на словах к компромиссам, но требующего понимания в связи с давлением на него "партии войны". И именно такой путь и позволил Украине к концу правления Порошенко, а затем при Зеленском безнаказанно не выполнять Минские соглашения и усиливать антироссийский курс, чем, понятно, в Москве возмущаются.

То есть на Порошенко, привязывая его к Медведчуку, нападают за то, что в свое время использовал единственно возможную для успеха Киева тактику. Следовательно, Зеленский рассчитывает на то, что сравнительно недавнее время необратимо исказилось в общественно сознании. И, судя по выступлениям политиков и атмосфере в соцсетях, такое искажение имеет место. Но успех удара по Порошенко через Медведчука, покажет, что украинское общество утратило чувство реальности, и это может легко привести к последствиям, вряд ли прогнозируемым сейчас Зеленским. Ведь такая утрата создаст одуряющую атмосферу, в которой естественными окажутся самые авантюрные действия, вроде масштабного наступления в Донбассе.