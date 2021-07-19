Зеленский пошел на полное уничтожение судебной системы и на узурпацию государственной власти

Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года president.gov.ua

Об этом пишет Виталий Журавский на своей странице в Facebook.

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда за решение не в пользу Зеленского по делу судьи КС Александра Тупицкого.

Судей высшей судебной инстанции обвиняют в нарушении статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

КАС ВС в своем постановлении, в частности, установил, что в увольнении судьи Тупицкого президент вышел за пределы своих полномочий, определенных статьей 106 КУ. И грубо нарушил статью 149-1 Конституции Украины: "Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Суд принимает не менее чем двумя третями от его конституционного состава".

Данное решение принимали 5 судей Верховного Суда. Это коллегиальный орган. Фактически осуществляется досудебное расследование против коллегиального органа. Такого еще в истории Украины не было. Ясно, что это все закончится юридическим пшиком. Перспективы – ноль.

Кстати, этот суд уже реформирован в соответствии с советом коллективного Запада. Выбранные судьи прошли тщательный отбор и были назначены как чистые в коррупционных делах и добропорядочные по рекомендации иностранных экспертов. Обвинять их на основании надуманных предположений, что уже сделал ряд приближенных к Зеленскому госчиновников Банковой, бесперспективно.

Цель нарушенного уголовного производства ГБР – запугать суд высшей инстанции и не дать рассмотреть резонансное дело в Большой Палате ВС. Если же она оставит в силе вышеуказанное определение коллегии судей Кассационного административного суда, то это будет означать возвращение в кресло судьи КС еще и незаконно уволенного судьи Александра Касминина, дело которого будет рассматриваться 9 сентября.

Зе-команда в панике, что в Верховном Суде есть перспективы отменить незаконные указы президента о закрытии популярных оппозиционных каналов; об арестах имущества известных людей в Украине; о лишении ряда лиц украинского гражданства...

За это будет нести прямую ответственность именно Зеленский. Этого как раз он и боится. Поэтому из ОП дана прямая команда включить все репрессивные инструменты по правосудию.

Нелишне напомнить нынешней власти статью 376 Уголовного кодекса Украины: "Вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения, если эти действия совершены лицом с использованием своего служебного положения, – ...наказываются лишением свободы на срок до трех лет".

Властью Зеленского осуществляются отчаянные попытки сломать правовые основы украинского государства.

Президент пошел на полное уничтожение судебной власти и на узурпацию государственной власти.

Виталий Журавский