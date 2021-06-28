Зеленский похоронил Конституцию вместо того, чтобы ее защищать

Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года president.gov.ua

"Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", – клялся Зеленский, держа руку на Конституции и Пересопницком Евангелии.

Больше двух лет назад под одобрительные возгласы толпы под Радой Владимир Александрович принял присягу. Сегодня Основному закону исполняется четверть века. И Владимир Зеленский уже за половину своего срока побил рекорды всех предшественников в части его нарушения.

После того как в 2014 году были урезаны полномочия президента, Зеленский не просто попытался вернуть их, но еще больше узурпировал власть. Начав с выборов в Раду без оснований, продавливая законы, которые могли позволить ему контролировать НАБУ и ГБР, раздавая прямые поручения членам СБУ, уволив главу Конституционного суда, он, насколько мог, сконцентрировал власть в своих руках и, фактически, внедрил в Украине президентско-парламентскую модель правления. Зеленский даже получил возможность отправить любого резервиста в войска в обход мобилизации одним лишь только своим указом.

В интересах ряда лиц из своей орбиты он пытался установить в Украине двойное гражданство, хотя в Конституции прямо указано, что в нашей стране гражданство возможно только одно – украинское. Список заведомо антиконституционных инициатив, которые предлагались под видом улучшения жизни граждан, можно продолжать еще долго.

На самом же деле права граждан, которые он должен был защищать, оказались в крайней степени ущемлены. В статье 1 Конституции указано, что Украина – это социальное государство, но оно очень скоро превратилось в антисоциальное, когда при принятии важных для благосостояния народа решений стали учитываются не его собственные желания, а требования МВФ. Тарифы за два года выросли по всем направлениям, субсидии урезаны, однако президент не инициировал изменений в законодательство.

Он не только не обогатил народ Украины, но и, фактически, сделал возможной продажу принадлежащих этому народу природных ресурсов. Зеленский подписал скандальный закон о земле, позволяющий ее продажу иностранцам, хотя в статье 13 Конституции черным по белому написано: "Земля, и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины… являются объектами права собственности Украинского народа".

Кроме того, Владимир Александрович как гарант Основного закона не пресек нарушение прав граждан, совершаемое в связи с внедрением антиконституционной медицинской реформы. Новых законов, которые нивелировали бы действие медреформы, Зеленский не вносил. Более того, он подписал закон, отменяющий ответственность за некачественную вакцинацию.

Несмотря на то, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита языков нацменьшинств, в том числе и русского, Зеленский, как гарант Конституции, так и не пресек действие закона "О языке" и не разработал законопроект о защите языковых прав меньшинств.

Впрочем, то, что права граждан ему безразличны, можно было понять еще тогда, когда он вразрез с Конституцией также одобрял принятые его же монобольшинством антисоциальные законы.

А когда украинские СМИ стали освещать узурпацию власти и попирание прав граждан, оказалось, что президент вовсе не готов к критике. В очередной раз он нарушил Основной закон, право журналистов на свободу слова, введя в действие решение СНБО, которым заблокировал работу трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Согласно Конституции, ограничение свободы слова было бы возможно лишь в интересах нацбезопасности и территориальной целостности, но никаких фактов нарушения закона этими телеканалами никто так и не предоставил. После решения по телеканалам также в нарушение законодательства СНБО Зеленского приняло еще много неконституционных решений, которые в будущем будут отменены в судах, а пострадавшим придется выплачивать компенсации из казны.

Не жжет ли Зеленскому грудь в том месте, где он носил Знак президента, орденскую цепь? Не горит ли ладонь, которую он держал на Основном законе страны? И главное – как Зеленскому хватает духу объявлять торжества в честь Дня Конституции? Как ему хватает лицемерия выделять на этот праздник миллионы гривен налогоплательщиков?

Пора признать, что Основной закон давно мертв, и 28 июня по нему надо справлять панихиду. Владимир Зеленский приложил к этому свою руку.

Игорь Вальский