Зеленский, "переобувшись в прыжке" по заказу спонсоров, признал, что русский народ – не коренной

Президент Украины Владимир Зеленский УП

Президент Украины, надрессированный многолетними корпоративами и "капустниками", научился мгновенно "переобуваться в прыжке", и делать то, чего от него хочет публика, и главное, спонсоры. Вот еще недавно он публично заявлял, что русские и украинцы - это один народ, и просил власть уважать выбор каждого человека, а сейчас Зеленский говорит совершенно противоположные вещи.

Более того, парламент с его одобрения принял закон "О коренных народах Украины", где нет ни слова о русском народе, которого еще недавно с таким рвением Зеленский защищал. Нет ни слова о венграх, румынах, белорусах. А значит, все эти народы не получат права учиться на своем языке. То есть, по факту, с подачи власти, они в один момент стали "второсортными" людьми в собственной стране. Большего цинизма представить себе вряд ли можно, тем более с подачи человека, который родился, вырос в русскоговорящем Кривом Роге, и всю свою сознательную жизнь, как публично, так и в семье, говорит на русском языке.

Абсурд доходит до того, что нашим спортсменам, которые потом и кровью завоевывают победы для страны, в том числе, и на футбольном чемпионате Евро-2020, тоже указывают, как и на каком языке им говорить. Стоило нашему футболисту Довбику сделать заявление на русском языке, как тут же из кустов вылезла заплесневелая в своем забвении "писательница" Лариса Ницой, обозвав его "московитом". Так мало того, "мовный" омбудсмен поддержал такую позицию: спортсмены обязаны говорить на украинском языке!

Так, вместо того, чтобы порадоваться за свою футбольную команду, своих спортсменов, которые дали повод гордиться своей страной (а их в последние годы критически мало) - чиновники и остальные зашоренные "защитники" мовы гнобят и топят их. Как думаете, останется ли желание у наших футболистов, боксеров, легкоатлетов, теннисистов и всех, благодаря кому об Украине знают за рубежом, защищать честь страны, если они знают, что дома их будут нещадно пинать, случись им сказать где-то что-то не "на мове"? Сомневаюсь.



Почему в других странах не поднимается истерия по языковым вопросам, а во многих, к примеру, в Швейцарии или Канаде, государственных языков несколько? И они не мешают друг другу? Потому, что когда в стране экономика процветает, когда люди живут счастливо, с уверенностью в завтрашнем дне, они гордятся собственной страной и без выяснения, чей язык главнее. А у нас президент, вместо поднятия экономики страны, в очередной раз поднимает языковой вопрос, чтобы отвлечь внимание нищих украинцев от мыслей, как выжить. Это же ему сделать проще, чем обеспечить счастливое будущее собственной нации.

Игорь Вальский