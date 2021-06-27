Зеленский опроверг свое же вранье про Медведчука
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Зеленский дал интервью каналу олигарха Коломойского и… лично опроверг всю ту ложь, которой кормил общественность его Офис последние месяцы.
В частности, Зеленский в очередной раз подтвердил, что именно президент Порошенко законно делегировал полномочия Медведчуку на переговоры между Россией и Украиной в 2014 году. И получается, что "пленки Бигуса", которые ОП слил для медийной атаки на Медведчука, это полное и абсолютное ничтожество.
Поскольку Медведчук действовал по поручению законно избранного президента Украины. И в рамках своих полномочий он освободил из плена 493 человека, вернул домой полторы тысячи украинцев, помог заключить контракт на поставку электроэнергии в момент, когда страна стояла на грани замерзания. Также Медведчук помог в заключении Минских договоренностей, стоял у истоков создания минской ТКГ, которая уже при Зеленском стала полем для грызни, а до того была реальным инструментом для поиска путей разрешения конфликта.
С помощью дешевых инсинуаций Офис Зеленского пытался девальвировать эту работу Медведчука, придумывая разные бездоказательные обвинения. В лучших традициях Зе-пропаганды Порошенко обвинили в том, что он зарабатывал на смерти солдат и перешел "кровавые линии".
А что же тогда Зеленский? Медведчук помог организовать освобождение в одностороннем порядке из ОРДЛО четырех женщин, а Зеленский это освобождение заблокировал. Какие линии перешел Зеленский? На Донбассе обстрелы каждый день, а Зеленский в интервью философствует о высоком. Зеленский, люди гибнут, ты обещал войну остановить, а сам ее продолжаешь. Преступник.
Дошло до того, что Байден уже прямым текстом говорит: Вова, иди выполняй минские соглашения! А Вова в это время занимается войной с Медведчуком, который вообще-то как раз тоже настаивает на исполнении Минских соглашений. И кто после этого больше думает о судьбе Украины? Видимо, Медведчуку и Байдену это больше нужно, чем Зеленскому.
Когда ты за Родину беспокоишься, ты будешь слушать свой народ, а когда за деньги – будешь ходить в гости к олигархам на интервью.
Кирилл Киквидзе