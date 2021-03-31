Зеленский окончательно превращается в диктатора, который закрывает неугодные СМИ щелчком пальцев

Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE

Все, что на данный момент происходит в Украине, говорит об одном – президент Зеленский превращается в самого настоящего диктатора, для которого закон – не указ.

Об этом пишет Никита Варламов в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Сначала он прибрал к рукам всю власть в стране, проведя "Слугу народа" в Раду и сформировав там большинство.



Потом приступил к репрессиям. Первым отчетливым звоночком было незаконное закрытие тройки телеканалов "112 Украина", "Ньюсван" и "Зик" под радостное улюлюканье праворадикалов. Не было никаких законных оснований этого делать, решение СНБО было принято с грубыми нарушениями, даже секретарь СНБО Данилов не смог сказать, за что закрыли каналы. Некоторые СМИ поддерживали это решение, уверенные, что уж их-то подобная участь точно не коснется.



Далее последовали санкции, все такие же незаконные, ничем не аргументированные, против оппозиционеров. Что это, как не политические преследования?



Буквально за несколько часов Зеленский закрыл телеканал "Перший Незалежный", который ну никак не успел бы нарушить хоть что-то за то короткое время, которое был в эфире. Тут президент даже не утруждался хоть какой-то подтасовкой фактов, хоть каким-то объяснением – его силовики просто позвонили провайдерам, пригрозил проблемами. Такое поведение можно было бы назвать рэкетом, но Зеленский – президент. Который использует свою власть в качестве оголтелой машины репрессий и ничего иного.



Еще позже настало время идти дальше, и он одним махом закрыл 12 информационных интернет-ресурсов. Как он это сделал? Решением суда по иску какого-то физлица. То есть в Украине создан прецедент моментального закрытия СМИ без какой-либо на то веской причины, а исключительно по желанию президента.

Новости по теме: Узурпация власти Зеленским, или Как удержать рейтинг с помощью СНБО



Почему он это сделал? Может быть, обиделся? Они написали что-то, чего ему бы не хотелось видеть? Как бы там ни было, 12 изданий лишились права вещать на свою аудиторию. О том, что люди лишились работы в это и без того тяжелое время, и говорить не стоит – что-что, а судьба украинцев Зеленского точно не интересует.

Пока президент по щелчку закрывает все, что ему не нравится, в Европе настораживаются: с ним уже не хотят разговаривать даже из внешнеполитической вежливости. "Нормандская четверка" переквалифицировалась в тройку и решает дела Украины без Зеленского, пока он слишком занят самолюбованием и мыслями о том, на кого бы еще наложить санкции. Народовластие? Свобода слова? Забудьте, он такого не обещал. Зеленский пошутил. Как обычно.

Никита Варламов