Зеленский официально зарабатывает деньги в России. Такой же лицемер, как и Порошенко

Facebook Владислава Мулыка

Когда я на федеральных каналах – то я "агэнтКрэмля", а когда президент? Кто он? Слуга.... Кремля? ))) Зеленский официально зарабатывает деньги в России. Такой же лицемер, как и Порошенко...

Об этом пишет Владислав Мулык в Facebook

И так, нашего президента и тут, и там... показывают!

В смысле, и у нас, и в России. Вот только у нас он грозно трясет кулачком со сцены в КВЦ "Парковый", объявляя бескомпромиссную борьбу с дезинформацией и российской пропагандой, а сам тем временем в России работает артикуляционным аппаратом, проще говоря, ртом. В фильмах. Да, кино с Зеленским в соседней стране крутят регулярно.

Вот сегодня, к примеру, шел фильм "8 первых свиданий". Вообще, фильмы с ним в главных и не очень ролях очень котируются на российских телеканалах...

Facebook Владислава Мулыка

Facebook Владислава Мулыка

Вовиному таланту можно конечно было бы поаплодировать, если бы не один маленький, но очень животрепещущий вопрос: получает ли он за это... и, если да, то не жмут ли карманы кровавые рубли, которые он получает из России за фильмы?

Конечно, актеры получают определенный процент за показ фильмов... Соответственно, будь ты хоть президентом Украины, хоть Зимбабве, но если снялся в фильме и его показывают – получи и распишись – вот твой гонорар!

Но. Если уж называть вещи своими именами, то тут все просто: Зеленский на публику всячески критикует Россию, ее власть, и ищет в каждом оппозиционере "тень Кремля", а на деле спокойно получает денежки от страны-агрессора. Круто, правда? Прямо как Порошенко со своей фабрикой в Липецке.

И это еще не все. Ведь еще есть "Лига смеха", франшизу которой купил телеканал СТС у "Студии Квартал 95" в январе 2021 года. И угадайте с трех раз, кто же будет получать роялти? Угадали. Именно, это будет Зеленский.

Так что, как говорилось в одном советском анекдоте: "Правды нет.... остался "Труд" за три копейки". С приходом Зеленского к власти не поменялось ничего.

Пенсионеры получают мизерные выплаты, люди нищие, зато двуличная власть продолжает зарабатывать миллионы в соседней стране, продолжая кормить нас обещаниями и дешевыми шутками.

"Каждый вечер, вечер наступает вдруг…", если вы понимаете, о чем я...

Если нет – вот вам заставка "Вечернего квартала". Его очень любят в России.

Владислав Мулык