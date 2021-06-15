Зеленский не может отличить молодых людей от бабушек и требования мира от "что-то не так в церкви"

Президент Украины Владимир Зеленский УП

Оригинал - на сайте MIGnews.

Наблюдать за нашей властью становится одновременно смешно и печально. Очередной пример - сегодня: Зеленский заявил, что на митинге под Верховной Радой, который сегодня проводила "Оппозиционная платформа - За жизнь", были "бабушки в кепках".

А теперь, внимание на фото/видео. Их, к слову, много, у Вадима Рабиновича, например, это не "удачный ракурс". Обратите внимание, на так называемых бабушек - молодых, красивых людей, тех самых, кому ещё долго жить в Украине, строить её и поднимать на ноги.

Более того, Зеленский заявил, что "бабушки" пришли на митинг, потому что "что-то там в церкви снова не так". Это в тот момент, когда все собравшиеся там люди, а это около пяти тысяч человек, скандировали "нам нужен мир".

В целом, оно и не удивительно, что в нашей стране происходит тотальная разруха. Если у нас президент не может отличить молодых людей от бабушек и требования мира от "что-то не так в церкви" - о чем тут вообще можно говорить дальше?

Либо же это наглая, отвратительная и циничная ложь, что тоже не удивительно. Зеленский только и делает, что врёт на каждом шагу, раздает несбыточные обещания, а потом врёт ещё больше. И смешно, и грустно.

Александр Кальченко