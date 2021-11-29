Зеленский не делает ничего для освобождения украинцев из ОРДЛО. Помочь нашим людям может только Медведчук

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции горячо убеждал всех в том, что делает все возможное для освобождения пленных украинцев из ОРДЛО. Настолько горячо, что местами даже переигрывал. На самом деле, Зеленский обманывает всех нас. Он не делает ничего для того, чтобы наши сограждане вернулись к родным как можно скорее. Иначе президент, вместо преследования лидера оппозиции Виктора Медведчука, сотрудничал бы с ним по вопросу освобождения украинцев из плена ОРДЛО. Ведь у оппозиционного политика есть колоссальный опыт в этом деле. Благодаря Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч наших сограждан.

Оппозиционному политику, несмотря на полный провал наших горе-переговорщиков в ТКГ, все же удалось договориться об освобождении в одностороннем (!) порядке четырех украинок. И если бы не твердолобая позиции власти "если не мы - то значит никто" - они были бы дома еще в январе этого года.

Напомню, этих женщин зовут Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль. Они уже несколько лет находятся в тюрьмах ОРДЛО по обвинению в шпионаже. Их жизни в прямом смысле слова находятся в опасности, и речь не только об условиях их содержания. У них были обнаружены серьезные заболевания, которые, без должной медицинской помощи могут привести к летальному исходу. Но господин Зеленский скорее будет продолжать лить слезы на камеру, находя все новые и новые слова для пересказа своих душевных терзаний по поводу пленных, чем действительно хотя бы пальцем пошевелит в направлении их реального освобождения. А может быть гаранту выгодно, чтобы кто-то из пленных действительно скончался? Ведь тогда можно было бы окончательно "спустить всех собак" на оппонентов в переговорном процессе. Зная цинизм "зеленой команды", я бы не стал исключать и этого варианта.

Кроме этих четырех украинок в октябре ОРЛО предложили в одностороннем порядке вернуть при посредничестве Виктора Медведчука еще трех женщин. Однако и в этот раз украинские власти сказали категорическое "нет", оборвав все надежды родных этих людей на воссоединение. Как это можно объяснить? Тем, что для Зеленского все украинцы равны, но некоторые равнее?

И как этих два отказа от возвращения своих же сограждан теперь можно сопоставить со слезливым заявлением Зеленского о том, что он делает все для освобождения украинцев? Никак. Потому, что Зеленский, как обычно, играя на камеру готов на что угодно для того, чтобы хоть как-то реанимировать свой рейтинг. А в это время одни украинцы продолжают замерзать в своих домах без средств к существованию, а другие - безуспешно ждать, когда же президент выполнит обещанное и их освободит.

Игорь Вальский