Зеленский нарушает законы и Конституцию, а Медведчук их защищает

Только "Оппозиционная платформа - За жизнь" достойно почтила 80-я годовщина начала Великой Отечественной Войны 112.ua

Президент Владимир Зеленский преследует лидера оппозиции Виктора Медведчука по одной простой причине: Медведчук всеми силами защищает законы и Конституцию в нашей стране, не давая Зеленскому с его "зелеными кнопочками" окончательно посеять хаос и беззаконие.

Именно поэтому президент, в очередной раз нарушая законодательство, ввел санкции против Медведчука и оппозиционных политиков, закрыл три телеканала: "112 Украина", NesOne и ZІK, которые были единственными СМИ в стране, говорившими правду о происходящем, и продолжает репрессии против неугодных ему политиков.

Медведчук же, несмотря на колоссальное давление силовиков, как непосредственно на него, так и на его близких, продолжает действовать строго по закону в интересах своего народа. Он в законном порядке добился 25%-й скидки на газ для Украины, и наши сограждане уже много месяцев подряд могли бы платить намного меньшие суммы за голубое топливо. Зеленский же демонстративно проигнорировал возможность облегчить и без того тяжелую жизнь украинцев.

Медведчук, действуя строго в рамках законодательства, освободил за годы конфликта на Донбассе более 1500 пленных украинцев. И добился в одностороннем порядке освобождения еще четырех украинок, которые могли бы вернуться к своим родным еще в январе. Однако Зеленский преступно заблокировал процесс передачи женщин, оставив их сидеть в тюрьме.

Медведчук неукоснительно соблюдает законы даже тогда, когда Зеленский дает команду своим силовикам включить репрессивную машину на полную мощность, "за уши" притягивая факты в уголовное дело против лидера оппозиции по так называемым "пленкам Медведчука", которое насквозь прошито белыми нитками до такой степени, что ни один уважающий себя судья не примет их во внимание.

Зеленский нарушает Конституцию заявляя, что неподконтрольную часть Донбасса надо оградить стеной, в то время, как Медведчук, в рамках закона, разработал такой план мирного возврата востока Украины, который был одобрен и в Европе, и в Москве, и в ОРДЛО, в основе которого лежат прямые переговоры в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва.

Зеленскому осталось три года до конца каденции. И страшно представить, сколько законов он сможет еще нарушить, если его не остановить.

Александр Кальченко