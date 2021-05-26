Зеленский наградил экспертов СБУ за фальшивку против Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Об этом пишет Александр Потемкин на своей странице в Facebook. Зеленский пробил очередное дно. В открытую президент страны награждает экспертов СБУ за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Это прямой подкуп государственных служащих, совершенный президентом. За это в нормальной стране такой президент уже бы лишился должности.

Но не в Украине. У нас гарант спокойно публикует указ от 25.03.2021 о награждении государственными наградами сотрудников СБУ, среди которых - Будко Татьяна Владимировна, эксперт НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ и Свинцицкий Андрей Викторович, директор этого самого института. Это те люди, которые занимались незаконным составлением и выдачей заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука. из открытых источников из открытых источников

Зеленский окончательно дошел до дна, если так открыто и нагло вручает медальки тем, кто заведомо нарушает все мыслимые и немыслимые законы. О каких реформах, о каком будущем нашей страны может идти речь, если президент даст команду "фас", и его "верноподданные" за одну ночь нароют все, что нужно для того, чтобы отправить за решетку даже кристально честного человека.