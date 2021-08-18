Преследование Тараса Козака: Зеленский маниакально боится потерять власть, а потому раскручивает маховик репрессий против оппозиции

Президент Украины Владимир Зеленский Gleb Garanich/Reuters

Зеленский хочет переложить ответственность за незаконное преследование Козака на международное сообщество

Офис Зеленского поручил Генпрокуратуре под любым предлогом объявить в международный розыск народного депутата, члена Политического совета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Тараса Козака. Того самого, который владеет телеканалами, которые власть Зеленского закрыла совершенно незаконным путем, цинично расправившись с неугодными СМИ. Но Офису президента все не дает покоя, что медиа Козака продолжают работать, а ОПЗЖ – одна из ведущих политических сил страны, даже несмотря на то, что против ее лидера Виктора Медведчука, да и против партии в целом, власть развернула репрессии.

И маховик этих репрессий набирает обороты. Зеленский хочет вывести травлю ОПЗЖ на международный уровень, чтобы правоохранители других государств взяли на себя ответственность за незаконное преследование украинской оппозиции. Совершенно непонятно, как генпрокурор должен аргументировать необходимость розыска Козака, если за полгода власть не предоставила ни одного доказательства, подтверждающего обвинения в адрес народного депутата. Идет банальное фальсифицирование уголовных дел против Козака, Медведчука, против ОПЗЖ власть привлекает радикалов, которые жгут и избивают партийцев.

Очевидно, что Зеленский не остановится перед самыми грязными методами борьбы против своих главных оппонентов. Зе-президент маниакально боится потерять власть на следующих выборах. Но, согласитесь, вывод преследования оппозиции на международный уровень удивляет даже тех, кто ждет от Зеленского чего угодно. Потому что даже Зеленскому должно быть понятно – ни одна страна Европы не согласится бездоказательно задерживать и экстрадировать народного избранника. Правовой беспредел украинской власти увидели уже и в Евросоюзе, и в Венецианской комиссии.

Другое дело, что международное сообщество никак не реагирует на попытки Зе-команды установить в Украине диктатуру. Недавно Медведчук в суде образцово разгромил все аргументы обвинения, по полочкам разложил абсурдность предоставленных правоохранителями фактов. При этом судьи под указку ОП принимают незаконные решения, ограничивая народному депутату его полномочия. И западные кураторы молчат. Зеленский идет в наступление на судебную систему - западные кураторы молчат. Это опасная тенденция, ведь обязательно наступит момент, когда под маховик репрессий попадут и любимчики Запада.

Если бы в мире беспокоились за будущее Украины, попытки Зе-команды ввергнуть Украину в пропасть диктатуры нужно было бы пресечь немедленно. Но это никому извне не надо. А вот Медведчуку надо. Он мог бы давно уйти от этого абсурда, но остался, чтобы бороться и победить.

Владимир Шамин