Зеленский как минимум два раза соврал на пресс-конференции - про госпереворот и "вагнеровцев"

Президент Украины Владимир Зеленский Страна.ua

Об этом пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

Зеленский на пресс-конференции отреагировал на два главных для себя вызова: позиция Рината Ахметова и скандал с "вагнеровцами".

И оба раза, судя по всему, соврал.

1. Заявил, что люди Ахметова якобы обсуждали с Россией госпереворот 1-2 декабря. Версия, судя по всему, выдумана на скорую руку, чтоб начать шить Ахметову госизмену (или пугать его этим). А также всю критику с его каналов также объяснять "подготовкой к перевороту по согласованию с Россией". И возможные акции протеста также на это списать.

Это очевидная ложь, в которую трудно поверить даже ребёнку. 1-2 декабря - это через неделю. Как подготовить за это время госпереворот? Какие люди Ахметова обсуждали? С кем? Где доказательство, что это именно люди Ахметова, а не артисты Квартала 95 разговаривали?

Зе пытается нарисовать искусственную реальность, чтоб на каждую критику отвечать одной фразой: "вы вместе с Россией готовите госпереворот".

2. Он открестился от спецоперации по "вагнеровцам", говорит, что ее не одобрял, а потому и провала никакого не было.

На самом деле уже опубликованные документы по операции говорят о том, что операция готовилась, была одобрена главой Минобороны и политическим руководством Украины. И ее никто не отменял, а просто перенесли на несколько дней.

Игорь Гужва