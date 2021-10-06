Зеленский, как и Саакашвили, пытается построить диктаторский режим. И получит тот же урок

Арест Михаила Саакашвили в Грузии AFP

Об этом пишет Сергей Годный в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Делай в этой жизни что хочешь, но помни, что за все придется отвечать!

Итак, вояж Саакашвили в Грузию, если и помог его партии "Единое национальное движение", то совсем немного. Местные выборы выиграла "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с 46,56 %, партия Саакашвили на втором месте с 30,7 %. На третьей позиции – "За Грузию" Георгия Гахарии с 7,79 %, на четвертой – "Лела для Грузии" с 2,71 %, все остальные получили меньше 2,0 % голосов.

Между тем, сам Саакашвили находится в СИЗО города Рустави, что в 11 километрах от Тбилиси.

Напомню, что, кроме нового дела о незаконном пересечении границы, в Грузии Саакашвили проходит по целому букету уголовных дел:

организация избиения оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. Бойцы спецназа избили Гелашвили в июле 2005 года по приказу Саакашвили. Экс-президента "заложил" бывший министр обороны Ираклий Окруашвили, суд признал Саакашвили виновным;

уголовное дело в связи с убийством банковского служащего Сандро Гиргвлиани сотрудниками МВД (Саакашвили признан виновным).

В сумме грузинский суд приговорил Саакашвили по этим делам к 6 годам тюремного заключения.

Также Саакашвили проходит в качестве обвиняемого по делу о жестком разгоне мирного митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года; по делу о разгроме бойцами спецназа телекомпании "Имеди"; по делу о незаконном завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; по делу о растрате 9 миллионов лари (примерно 3 миллиона долларов).

Проамериканские СМИ и эксперты так долго подавали нам Саакашвили как успешного реформатора, при котором Грузия якобы дико "расцвела". Но в самой Грузии экс-президента Саакашвили многие считают человеком, который построил авторитарный режим, устроил травлю инакомыслящих, давил оппозицию и громил оппозиционные СМИ. При Саакашвили в Грузии по обвинительным приговорам были осуждены более 140 адвокатов. А для полиции стало в порядке вещей подбрасывать наркотики детям оппозиционных политиков и правозащитников, чтобы затем шантажировать родителей. К перечисленному списку дел можно добавить и историю, как спецназовцы расстреляли двух человек, которые мирно сидели в машине рядом с местом оппозиционного митинга, и много других историй.

Просто потрясли слова главы Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили, который в 2012 году на пресс-конференции в Киеве заявил, что власть Саакашвили ничем не отличается от диктаторских режимов Чаушеску и Муссолини.

Но самое поучительное в этой истории – это два момента. Во-первых, между режимом Саакашвили и режимом Зеленского есть много параллелей. Зеленский точно так же, как и Саакашвили, пытается построить режим личной власти, т.е., по сути, авторитарный режим. Саакашвили с помощью налета спецназовцев разгромил телеканал "Имеди" - Зеленский в нарушение законов Украины закрыл телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, связанные с ОПЗЖ Виктора Медведчука. Саакашвили всеми способами давил оппозицию – Зеленский и компания отправили под домашний арест Виктора Медведчука, хотя обломали зубы на том, чтобы заставить его уехать из страны.

Хотя… мне снова кажется, что это тот случай, когда история учит тому, что ничему не учит.

Во-вторых, судьба Саакашвили должна стать уроком для Зеленского и компании. Ведь после того, как Саакашвили потерял власть, ему пришлось бежать из родной страны. При этом США в 2014 году отказали ему в рабочей визе, продемонстрировав, что считают его отработанным материалом. Собственно, все эти годы Саакашвили был вынужден жить то в Голландии, то в Украине, а как только приехал в Грузию – сразу оказался за решеткой. И его судьба – это урок для Зеленского и его окружения, потому как сегодня они идут той же неверной дорогой, нарушая "красные линии", как будто будут при власти вечно. Но это не так.

И как показывает история Саакашвили – за все придется отвечать: и за запрет телеканала "Киевская Русь", и за репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком, и за незаконный запрет телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, и за подозрение для тещи Шария, и за все другие выходки "по беспределу".

Сергей Годный