Зеленский изобрел механизм ручного управления страной при помощи СНБО, полностью подчинил себе Конституционный суд, готовится создать личную армию

Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года president.gov.ua

На сегодняшний день Владимиру Зеленскому удалось зайти по пути концентрации власти в своих руках так далеко, как не заходил ни один президент Украины.

Об этом пишет Даниил Богатырев в своём Telegram-канале.

Посудите сами: он уже отодвинул от определяющего влияния на внутреннюю политику три из пяти групп, приведших его к власти ("соросята", "коломойцы", "аваковцы"). Кроме того, ему удалось почти полностью аннигиллировать те немногие оппозиционные силы, которые ещё были в стране, подвергнув их функционеров уголовному преследованию, внесудебным санкциям, и запретив вещание их СМИ. Речь идет, прежде всего, о Медведчуке, который находится под домашним арестом и закрытии трех его телеканалов: Ньюсван, ЗИК и 112-Украина.

Также Зеленский изобрёл механизм ручного управления страной при помощи СНБО, полностью подчинил себе Конституционный суд, готовится создать личную армию, подчинённую его ставленникам-губернаторам (по закону о "национальном сопротивлении"). Даже до недавнего времени оппозиционные "акулы пера" потихоньку начинают воспроизводить нарративы ОП, купившись то ли на подкуп, то ли на шантаж.

Корпоративное управление и судебная система реформируются специально под людей Зеленского и Ахметова, даже не смотря на возмущение Запада.

Вот и получается, что за милой улыбкой задорного юмориста скрываются наклонности тирана. Причём, самое неприятное в этой ситуации - то, что эти наклонности совмещены с абсолютно мещанским сознанием. Для граждан Украины это значит только одно: будут грабить. Долго и до последней копейки.

Даниил Богатырев