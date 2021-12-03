Зеленский и Коломойский против Ахметова: Какие шансы сторон в этой борьбе?

По итогам противостояния с Ахметовым, Зеленский окончательно потеряет шансы на второй срок 24 канал

Случилось то, что рано или поздно обязательно случилось: Президент Украины Владимир Зеленский и бизнесмен Игорь Коломойский сошлись с бизнесменом Ринатом Ахметовым в непримиримой борьбе.

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Эта борьба будет лихорадить все общество и составит основное содержание украинской политики до конца каденции Зеленского и даже после его ухода.

Но прежде чем попытаться ответить на вопрос КТО ПОБЕДИТ, надо прежде понять:

А в чем, собственно, суть противоречий этих двух кланов?

Почему они не на шутку сцепились?

И тут важно понять, что в Украине существует так называемая проблема Ахметова. Это экзистенциальная проблема, т.е. проблема, которая носит объективный характер, и она отражается на жизни всего общества. Суть "проблемы Ахметова" заключается следующем.

Ахметов оперирует на так называемых "социально чувствительных" энергетических рынках (тарифы), где отсутствует свободная конкуренция и где рынок регулируется постановлениями Правительства, Министерства энергетики, НКРЭ, Мининфраструктуры, Укрзализницы и законами ВР. Такие рынки называются административными. На административных рынках рентабельность бизнеса в решающей степени зависит от именно от административно -политических решений. Одним постановлением или одним законом можно сделать рентабельность бизнеса Ахметова 20%, а можно и 60%. А можно и минус 10%. То есть бизнес Ахметова очень уязвимым к политической конъюнктуре. При желании любой бизнес, который оперирует на административных рынках, правительство может быстро уничтожить или просто подчинить себе. Поэтому единственной правильной стратегией поведения на таком рынке является увеличение свой доли рынка до максимально возможной, вплоть до монополии, что бы бизнес мог защищаться от популизма правительства с помощью шантажа. И Ахметов именно это и сделал: его доля на рынках энергетики, поставках угля, заказах услуг на рынке жд перевозок столь велика, что правительство не может нагнуть его просто так в угоду своим популистским лозунгам.

А любой Президент (и его правительство) всегда находится между двух огней: между гражданами, которым он, как популист пообещал низкие тарифы и Ахметовым, который хочет как можно более высокой рентабельности своего бизнеса. Эти противоречия непримиримы и всегда приводили и будут приводить к конфликтам между правительством и Ахметовым.

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Вот это и есть "проблема Ахметова". Решить ее не просто. И уж тем более ее не решить чисто административными методами, наехав на Ахметова, как пытается сделать Зеленский.

С "проблемой Ахметова " сталкивались все президенты и все правительства и все сломались. Порошенко тоже сначала пытался воевать с Ахметовым, но довольно быстро осознал бесперспективность этого и договорился с ним о формуле Роттердам+, красиво обув всех украинцев.

Итак, "проблема Ахметова" носит объективный, экзистенциальный характер и обуславливается тем,что наше государство, олигархическое по своей природе, за 30 лет так и не захотело создать чистую конкуренцию на рынках газа, угля, ЭЭ, и т.п. А во-вторых, тем, что в стране не работает антимонопольное законодательство и Ахметов смог сосредоточить в своих руках огромные доли рынка, игнорировать которые не в состоянии ни одно правительство.

И в третьих, для того чтобы защитить свой бизнес от политических рисков Ахметов просто обязан иметь свою долю контроля над ВР и правительством. Кстати, Ахметов вынужден нести огромные издержки чтобы контролировать политиков, силовиков и чиновников и поэтому он настаивает на высокой ренатбельности своего бизнеса. Это и есть классический олиграхический замкнутый круг. Это классическая модель олигархического бизнеса, который, собственно, бизнесом то и не является.

Но проблема не в Ахметове, а в тех правилах игры, которые государство установило на административных рынках. Если, например, национализировать бизнес Ахметова и продать его какой то западной компании, то ничего не измениться. Западная компания, имею такую огромную долю рынка, сможет проллобировать свои цены и докажет что они "рыночные" и "экономически обоснованные". И наехать на западную компанию, как сейчас Зеленский наезжает на Ахметова,наше правительство не сможет: быстро получит грозное письмо от всесильного посольства.

"Проблему Ахметова" можно решить только заменой административных рынков на чистые рынка со свободной конкуренцией и запуском функции антимонопольного комитета. Это единственный путь. Он сложный, требует упорства и политической воли. И, кстати, Запад указывает именно на этот путь в борьбе с олигархами. То есть институциональный путь борьбы, а не административный. Запад прекрасно понимает, что закон "Про деолигархизацию" не имеет ничего общего с институциональными методами борьбы с олигархами и имеет целью только борьбу за власть Зеленского административными, т.е. незаконными методами, с помощью узурпации власти.

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Положение Зеленского в борьбе с Ахметовым усугубляется тем, что в этой борьбе он опирается на Коломойского. ИВК - это второй классический олигарх, который имеет сильные позиции на административном рынке производства нефти и нефтепродуктов. ИВК, подобно Ахметову, всячески пытается поднять пошлины на импорт нефтепродуктов. Кроме того, интересы Ахметова и Коломойского конфликтуют на рынке ЭЭ. Коломойский хочет административно опустить цену для своих ферросплавных заводов, а Ахметов хочет запретить импорт ээ из России чтобы держать внутреннюю цену как можно выше. Причем и Ахметов и Коломойский, когда стараются наложить запрет на импорт нефти и ээ из России прибегают к помощи " патриотических депутатов". Не за бесплатно, конечно.

Еще раз, суть конфликта: Зеленский желает выполнить свои популистские обязательства за счет Ахметова. Ахметов с этим не согласен.

Каковы шансы сторон в этой борьбе?

Могу сразу заявить, что "чистую" победу одержать не в состоянии ни одна сторона. То есть Зеленский и Коломойский не смогут уничтожить бизнес Ахметова и нагнуть его, что называется по беспределу с помощью аппарата СНБУ и послушную Венедиктову. Просто наша правоохранительная и судебная системы настолько развалены и недееспособны, что им не то что Ахметов не по зубам, она не в состоянии ничего сделать ни с Н. Савченко ни, с Марусей Зверобой. Ахметов такую правоохранительную систему, как Паниковский продаст, купит и еще раз продаст, но уже дороже.

Кроме того, у Зеленского нет никаких шансов завалить Ахметова, опираясь на помощь Коломойского. Это даже не требует пояснения. Это просто глупо и откровенно комично. Это политика в стиле Вечернего квартала.

Ахметов уже не скрывает, что собирается досрочно убрать Зеленского. Но ему это не удастся, потому что Ахметов не в состоянии создать такую политическую силу и найти такого лидера, который бы смог бы представить сейчас реальную альтернативу популисту Зеленскому. Ничего, кроме отвращения у людей не вызывают те политические персонажи, которых Шустер собирает на свои посиделки по пятницам.

Поэтому, очевидно, после того, как накал стратой дойдет до точки кипения, стороны пойдут на компромисс. Для меня совершенно очевидно, что Зеленский не готов к жесткой борьбе с Ахметовым. Это легко видеть по тому факту, что Зеленский старается запугать Ахметова. Пугает его Венедиктовой с ее 200 уголовными делами, пугает временными администрациями вДТЭК Ахметова, пугает возобновлением дела Роттердам+, пугает санкциями СНБО. А любой психолог вам докажет, что тот кто пугает, то очень боится борьбы и не желает ее. То факт, что Зеленский не решился немедленно выслать Шустера из страны, - а это надо было обязательно сделать, если ты настроен на решительную борьбу, - красноречиво подтверждает неуверенность президента.

Зеленский очень боится Ахметова, боится что он аккумулирует все оппозиционные силы против Зеленского и профинансирует майдан и поэтому не Зеленский, а Ахметов будет определять ту грань, по которой пройдет компромисс. Впрочем, есть небольшая вероятность и очень печального сценария для Зеленского.

В целом я прогнозирую, что по итогам противостояния с Ахметовым, Зеленский окончательно потеряет шансы на второй срок и его рейтинг продолжит падать до неприличного уровня и его начнут просто избивать.

Вопрос, однако, остается открытым:

"Так как же провести деолигархизацию страны?"

Лекарство, предложенное Зеленским (а я просто убежден, что это идея Коломойского!) хуже болезни и вполне может привести к следующему или последнему майдану.

Андрей Головачев