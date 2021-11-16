Зеленский говорит неправду о ситуации с углем. Решить проблему острой нехватки топлива мог бы Медведчук и его связи в РФ

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук из открытых источников

Оригинал – на сайте Skeptic.

Зеленский вчера записал пафосный ролик, в котором заявил, что угля для ТЭС хватит, отключений света не будет, а с ОРДЛО никаких торговых контактов не будет. На самом деле это самая обычная ложь, рассчитанная на людей, не знакомых с положением дел в энергетике. Зеленский и его власть ничего не предприняли для исправления катастрофической ситуации – уголь, который идет в Украину, принадлежит ДТЭК. А вот на чем будет работать государственное "Центрэнерго", с которого как раз кормится эта коррумпированная власть, непонятно. Зато понятно, как можно было бы спасти ситуацию – Виктор Медведчук, у которого хорошие связи в РФ, мог бы договориться о поставках топлива из РФ, если бы такое желание было у руководства нашего государства. Но Зеленский предпочитает преследовать Медведчука по сфабрикованным делам.

О плачевной ситуации с нехваткой угля говорит много фактов. Помимо прочего, Зеленский врет, когда говорит, что ни за что не будет покупать уголь у "ЛДНР" – неделю назад Украина была готова к таким поставкам и просила "ЛНР" об этом. Сейчас же Зеленский радуется, что Ахметов везет уголь на свои ТЭС, но надолго ли хватит этого ресурса?

Сейчас работает лишь треть энергоблоков ТЭС. Работают в режиме "что привезли, то и сожгли". Запасов практически нет. За неделю ТЭС сожгли 100 тыс. тонн угля. Осталось 378 тыс. тонн. Такого дисбаланса между подвозом угля и его потреблением никогда не было. Так, у госкомпании "Центрэнерго" на всех трех станциях работало лишь 3 блока из 23.

По словам Зеленского, в Украину идут семь суден типа Panamax, которые могут перевозить 60-80 тыс. тонн угля. То есть, все вместе они привезут топлива, которого хватит на месяц в экономном режиме. А то дальше? Если даже сейчас нас от отключений спасает только импорт из Беларуси. А наперед у Зеленского не думают. Живут сегодняшним днем. Переживем зиму – отлично, будут проблемы – надо спасать рейтинги. Потому Медведчук под домашним арестом. Так Зеленский спасает себе рейтинг. Он так думает. Хотя соцопросы говорят об обратном. Но разве объяснишь это столь далекому от политики человеку. Ложь и попирание закона Зеленским привели к тому, что его поддержка упала почти до 20%.

А что будет, если лживый оптимизм Зеленского по поводу прохождения отопительного сезона не оправдается? Как украинцы оценят тот факт, что власть преследует оппозицию, хотя могла бы объединиться с ней ради спасения страны в столь тяжелый момент? Не устану повторять – Зеленский думает лишь о себе и своих рейтингах, а не о стране и людях. Было бы иначе – Медведчука просили бы помочь договориться как с РФ, так и с ОРДЛО. Восстановить торговые отношения, принести мир на Донбасс, поднять экономику. Дошло до того, что из "ЛНР" летят предложения о восстановлении торговли с Украиной ради разблокирования мирного процесса. А Зеленский на всю страну отвергает это и становится в позу. И кто от этого выиграет?

Ярослав Шевчук