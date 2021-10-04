Зеленский фактически признался в совершении государственной измены

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Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Зеленский признался, что это он позвонил президенту Беларуси Лукашенко и сдал ему совершенно секретную информацию о "вагнеровцах", что и стало причиной срыва спецоперации по их задержанию. Это явка с повинной.

Государственная измена, разглашение государственной тайны, злоупотребление властью. Теперь парламентская следственная Комиссия просто обязана отреагировать на это саморазоблачение. Марьяна Безуглая, Ваш выход!

Ренат Кузьмин