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Зеленский фактически признался в совершении государственной измены

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

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Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Зеленский признался, что это он позвонил президенту Беларуси Лукашенко и сдал ему совершенно секретную информацию о "вагнеровцах", что и стало причиной срыва спецоперации по их задержанию. Это явка с повинной.

Государственная измена, разглашение государственной тайны, злоупотребление властью. Теперь парламентская следственная Комиссия просто обязана отреагировать на это саморазоблачение. Марьяна Безуглая, Ваш выход!

Ренат Кузьмин

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