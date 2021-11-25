Зеленский должен извиниться за то, что не смог выполнить свои обещания, и объявить досрочные президентские и парламентские выборы

Президент Владимир Зеленский EPA-EFE

Об этом пишет Виталий Журавский в своем Telegram-канале.

Власти нагнетают истерию, что Путин нападет.

В предыдущую президентскую каденцию это почти еженедельно делал Порошенко. Зеленский оказался верным его учеником.

Среди не очень информированного населения есть панические настроения. Я их постоянно слышу в магазинах, на улице, в транспорте. Настойчиво создается очень нервная и напряженная атмосфера.

Людей заранее готовят к вероятности объявления военного положения в стране.

Давайте на минутку допустим, что Россия все-таки нападет. Тогда она по этому сценарию попадет в абсолютную изоляцию с введением относительно нее нового жесточайшего пакета санкций на сотни миллиардов долларов. О сертификации "Северного потока-2" придется забыть навсегда. Железный занавес не обойти на 100%. Это, конечно, не нужно нашему северному соседу от слова совсем.

Политическая, экономическая, социальная ситуация в Украине характеризуется глубоким кризисом. Низкие зарплаты и пенсии, провал отопительного сезона, вакцинации, безработица, повышение цен на товары первой необходимости, заоблачные тарифы на коммунальные услуги и электроэнергию повлияли на резкое понижение рейтинга Зеленского и "слуг народа". В январе-феврале 2022 года он обнулится. И украинцы, скорее всего, выйдут на массовые протесты.

Власти уже сейчас разрабатывают план, как их погасить.

При эксцессе или провокации на линии столкновения быстро объявить массовый призыв в Вооруженные силы. Тем самым списать все просчеты в управлении государством на Россию. Если мужчины призывного возраста будут в армии, Майдан собрать не удастся. Да и в условиях военного положения митинги и массовые собрания законом запрещены.

Уверен, лучший способ сбить волну недовольства властью – это личное заявление Зеленского о добровольном отстранении от власти по собственному желанию. Официально выступить перед украинцами, извиниться за то, что не смог выполнить свои обещания и объявить досрочные президентские и парламентские выборы.

Виталий Журавский