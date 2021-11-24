Зеленский делит украинцев на "своих" и "чужих". А Медведчук - объединяет страну

Президент Владимир Зеленский с каждым днем все явственнее демонстрирует, что для него есть "своя страна" и "не своя", "свои украинцы" и "чужие". "Его" украинцы живут сыто, богато и счастливо. Для них нет такого понятия, как война, голод, холод, нищета и полная беспросветность. "Его" украинцы - это "зеленые кнопочки" в парламенте, чиновники в Кабмине и в Офисе президента, да еще, пожалуй, пара-тройка олигархов, которые несмотря на все кризисы и пандемии продолжают возглавлять рейтинги богатейших украинцев. А остальная страна - это те, о ком Зеленский не думает. Единственный, кто заботится - это лидер оппозиции Виктор Медведчук.

Если сравнить фото "Слуг народа" до избрания их народными депутатами, с нынешними, то становится видно, что эта разношерстная толпа бывших КВН-щиков, фотографов и домохозяек заматерела, стала одеваться дорого и со вкусом, подчас хвастаясь - то брендовыми вещами, то аксессуарами за десятки тысяч долларов. Да веселых публикаций с заправочной шаурмой что-то народ уже давно не наблюдает. Наоборот, нардепов то и дело ловят на люксовых курортах, в дорогих ресторанах и клубах. А они, обсуждая очередные "зашквары" друг друга, весело хохочат в кулуарах парламента. Вот это та Украина, для которой старается Зеленский. Вот это его украинцы.

А та страна, для которой работает Медведчук - она совершенно другая. В этой стране украинцы продолжают мечтать о мирном небе над Донбассом. В этой стране пенсионеры вынуждены голодать, чтобы хоть как-то оплатить стремительно растущие счета за коммунальные услуги. Именно в такой Украине, которую давно перестал видеть Зеленский и Ко тысячи наших сограждан годами ждут, когда же их освободят из плена ОРДЛО.

И только Медведчук продолжает бороться за интересы простых украинцев. Именно он договорился о 25% скидке на газ. И мы бы сейчас платили всего лишь 175 долларов за тысячу кубометров. Но это оказалось не нужным Зеленскому. Именно лидер оппозиции содействовал освобождению сотен украинцев, которые были в застенках ОРДЛО, и делал все для спасения еще четырех украинок. Но Зеленскому это тоже оказалось не нужным, ведь это "не его" люди.

Именно Медведчук разработал и презентовал такой план по достижению мира на Донбассе, который бы точно стал наиболее эффективным для прекращения конфликта, ведь его одобрили и в Париже, и в Берлине, и в Москве. Но это тоже оказалось ненужным Зеленскому, ведь там "его украинцев" нет.

И именно лидер оппозиции предлагает наиболее эффективные, правильные и прагматичные шаги по выходу из тяжелейшего экономического кризиса. Но и это Зеленскому тоже не нужно, ведь "его украинцы" живут счастливо, богато и сытно.

И хуже всего - то, что если мы сами не опомнимся и не изменим то, что происходит в стране, то так и продолжим жить по ту сторону "Украины Зеленского". А его украинцы будут продолжать процветать.

Владимир Шамин