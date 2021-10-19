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Зеленский, да кто ты вообще такой, чтобы предлагать менять Медведчука?

Елена Маркосян
Елена Маркосян

Политический эксперт

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Об этом пишет Елена Маркосян на своей странице в Facebook.

Зелеботики в Телеграм погнали новую волну. Пишут буквально следующее (процитирую канал "Банковая"): "Не воспринимайте слова Зеленского за чистую монету. Никто не рассматривает варианта с обменом Медведчука. Все прекрасно понимают, что для Кремля Медведчук ничего не стоит."

Да мы и не принимаем. Потому что видим - снова Вавочка накосячил, проговорился и деточку нужно срочно продезинфицировать. Наговорил о Медведчуке, как о своем собственном офшоре. Можно поменять, можно не поменять... Блин... Да кто ты такой, чтобы решать за того же Медведчука? Кто ты ему? Он что, твоя собственность? Тоже мне пан с претензиями.

А теперь его команда отрабатывает панские замашки "прогрессивного" лидера. Но снова-таки отрабатывает в меру собственного развития и в твердой уверенности, что если им не удается управлять Медведчуком, то Кремль легко может командовать им, забрать его, поменять...

Вот откуда у этих наших чиновников и политиков отношение к людям, как к вещам в собственном шкафу? Они же молодые люди! А мыслят как полуграмотные убогие из далекого Средневековья...

Елена Маркосян

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