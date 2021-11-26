Зеленский цинично врал о том, как ему важно освобождение украинцев из плена ОРДЛО. Доказательство - четыре украинки, которые находятся в тюрьме по его вине

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский на внезапно созванной пресс-конференции для "своих" СМИ несколько часов пел соловьем, отвечая на разные вопросы журналистов. Не буду углубляться в анализ его заявлений, хочу отметить только то, что мне лично резануло слух. Президент едва ли не пустил слезу, рассказывая, как ему невероятно важно, чтобы все украинцы, которые на данный момент находятся в тюрьмах ОРДЛО, оказались на свободе. А в это время четыре украинки, об освобождении которых договорился лидер оппозиции Виктор Медведчук, продолжают находиться в плену, без малейшей надежды на свободу.

Вместо этого на Банковой занимаются очковтирательством: Украина, мол, даже передала России списки на обмен пленными, и Зеленский очень рассчитывает, что его американский коллега Джо Байден поднимет этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Я верю в президента Байдена, я бы очень хотел верить, что этот вопрос будет поднят. У меня нет таких амбиций, что об Украине без Украины нельзя говорить. Я считаю, что вопросы обмена пленных пусть поднимают и говорят. Мы отдадим всех – отдайте нам всех. Амбиций нет. Я могу не присутствовать. Вот этот вопрос, пожалуйста, поднимайте", - сказал Зеленский.

У меня сразу же возник вопрос: а что мешало Зеленскому освободить без участия Байдена, Путина, Папы Римского и еще кого-нибудь четырех украинок из плена ОРДЛО еще в январе этого года? Напомню, что это Наталья Стеценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерина Котенко. Одна из них томится в тюрьме уже пять лет. Трое - порядка двух. У всех них - настолько серьезные проблемы со здоровьем, что без оказания медицинской помощи дело может закончиться летальным исходом. И вот для их освобождения Зеленскому не надо было вообще предпринимать никаких телодвижений. Не освободил только потому, что об этом договорился лидер оппозиции Виктор Медведчук? Но в таком случае Зеленскому надо, как в известной пословице: "Либо крестик снять, либо трусы надеть". Иными словами, либо радоваться освобождению каждого украинца, вне зависимости от того, кто договаривался об этом, либо прямо заявить: либо освобождаю я, либо никто. А если я не освобождаю, то пускай продолжают гнить в тюрьмах.

В противном случае вот такие слезливые игрища очень некрасиво пахнут. Пахнут ложью и циничным лицемерием, которые свидетельствуют только о том, что Зеленский, ради повышения своего рейтинга, готов на все, даже на то, чтобы превратить жизни людей в разменную монету.

Ах, да! Я забыл, что в случае освобождения украинок, Зеленскому придется отпустить на свободу и Медведчука, поскольку держать под арестом человека, который намного эффективнее нынешней власти договаривается о воле для собственных сограждан — верх глупости. Хотя, попроси у него Зеленский помощи - уверен, в тюрьмах ОРДЛО не осталось бы ни одного пленного украинца. Ведь именно Медведчук содействовал освобождению 493 человек, и принимал участие в освобождении еще полуторы тысяч.

Но нет. Президент и дальше на камеру будет лить крокодиловы слезы о судьбе пленных украинцев вместо того, чтобы договориться с лидером оппозиции, и вместе сделать все, чтобы наши люди были на свободе. Вот реальная цена его словам и обещаниям, в которые мы все поверили два года назад.

Напомню, в январе ОРДЛО предлагали Украине забрать 4 украинки, в октябре - 3. Оба раза - в одностороннем порядке. А не забрали! Почему? Спросите у Зеленского.

Владимир Шамин