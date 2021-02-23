Зеленский боится публично сделать индийскую прививку, тогда почему украинцы должны?

Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании India.com

В Украину с большой помпой везут индийскую вакцину CoviShield. Вакцину, которая не прошла третьего этапа клинических испытаний, а ее ожидаемая эффективность составляет около 67%. Вакцину, которую производит компания AstraZeneca, которая ранее согласилась работать в партнерстве с российскими производителями "Спутник V". От которого Украина со скандалами и истериками властей отказалась.

Зато согласилась на третьесортную вакцину, созданную индусами для стран третьего мира – Мьянмы, Афганистана, Бутана, Сейшел.

То есть, имеем ситуацию, когда нас пытаются убедить – вам не нужен американский автомобиль, купите китайский, сделанный в Индии местными "мастерами" специально для тех, у кого нет ни денег, ни ума.

А самое смешное – что даже этой бодяги нам продали лишь 41 тысячу флаконов. Всяким мьянмам, к слову, вакцину дарят, а Степанову продают по 16 долларов.

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И ради этого парада лицемерия Минздрав в считанные дни зарегистрировал индийскую вакцину с нарушением постановления Кабмина. Минздрав изменил нормативно-правовую базу и подогнал ее под вакцины индийского производства.

Вероятно, вакцина опасна (почитайте о побочках), но вместо тщательного ее изучения ведомство Степанова тасует документы, подвергая риску жизни украинцев.

А чтобы навешать очередную порцию лапши на уши собственному народу, Офис президента предложил знаменитостям публично сделать прививку индийским препаратом за… 1000 долларов. Феерические идиоты, просто нет слов. Кстати, пока никто не согласился на это. Пусть Зеленский или Степанов сами публично сделают себе индийскую прививку. Индийскую, а не Pfizer за три тысячи долларов подпольно. Лицемеры.

Игорь Вальский