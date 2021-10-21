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Зеленский безуспешно пытается "замять" свой офшорный скандал новыми репрессиями против Медведчука. Но "зеленый Титаник" идет ко дну

Кирилл Киквидзе
Кирилл Киквидзе

Блогер

Президент Украины Владимир Зеленский Украинская правда

Оригинал - на сайте Skeptic.

Кораблик под названием "президент Владимир Зеленский" уверенно идет ко дну. Офшорные скандалы, обвал рейтинга на 10%, расправа со СМИ, сначала "112 Украина", NewsOne, ZІK, а затем и с "Суспильным", репрессии в отношении лидера оппозиции Виктора Медведчука стали именно теми айсбергами, на которые напоролось суденышко Зе-команды. И несмотря на все потуги горе-капитана, попытки перевести стрелки с собственной персон, искусственно раздувая новые "зрады", зеленый кораблик продолжает тонуть.

Отчаянно пытаясь найти выход из положения, Зеленский не придумал ничего умнее, чем дать команду "фас" своим церберам из СБУ и Генпрокуратуры в отношении Медведчука. И те в кратчайшие сроки собрали новое уголовное дело против лидера оппозиции. Вот только и эта попытка потерпела оглушительное фиаско. Никто: ни мировые политики, ни зарубежные СМИ, ни даже самые ярые сторонники нынешней власти не верят в виновность Медведчука. Наоборот, и простые люди, и всемирно известные авторитетные СМИ, типа Reuters, Bloomberg и France Presse, Forbes открыто пишут о том, что лидер оппозиции - именно тот, кто спасет Украину от Зеленского, планомерно ее уничтожающего. Ведь у Медведчука есть план мирного возврата Донбасса, который одобрен всеми странами, и реальные шаги по преодолению коррупции, бедности. Он знает, как настроить диалог с ОРДЛО так, чтобы наши сограждане, сидящие в застенках непризнанных республик, как можно быстрее оказались на свободе. Именно лидер оппозиции добился скидки на газ, и мы платили бы всего 175 долларов за голубое топливо, а не 1000 долларов. И, кстати, новой волны эпидемии коронавируса, заболеваний и смертей удалось бы избежать, если бы Зеленский послушался Медведчука, договорившегося о первоочередных поставках качественной вакцины в Украину и передаче технологий ее производства.

Предпринимая последние попытки хоть как-то спасти свой рейтинг, наш президент решил закрыть рот украинским СМИ. Начал он с независимых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІK. Затем через час после старта от эфира был отключен "Перший Незалежний". Далее пришел черед медиа "Страна.ua" и "Шарий.net". Все они были закрыты только за то, что отказывались устраивать "теплые ванны" Зеленскому и его команде, показывая неприглядную правду о деятельности "зеленых". Но и на этом Зеленский не остановился! Далее пришел черед "Суспильного" - государственного телеканала, которому "зеленые кнопочки" начали ставить ультиматумы в отношении того, кого именно надо приглашать на эфир, а кого ставить "в игнор". И в того, кто скажет, что это не цензура, я первым брошу камень.

Все в мире открыто говорят о том, что "парень из народа" Владимир Зеленский превращается в местечкового диктатора. Но если президенту действительно не дают покоя лавры какого-нибудь Ким Чен Ына, могу его разочаровать. Мы - свободолюбивая нация, которая не позволит сесть себе на шею непрофессионалу, который может в свои заслуги приписать только коррупцию и противозаконные решения. В истории нашей страны есть немало примеров, когда украинцы, объединившись, выбирали новый курс для своего государства. И нам всем очень повезет, если в этот раз у руля станут настоящие профессионалы, такие, как Медведчук. Мы заслуживаем на это.

Кирилл Киквидзе

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