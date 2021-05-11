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Заявление Виктора Медведчука

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины 

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Оригинал размещен на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене.

Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины.

Виктор Медведчук

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