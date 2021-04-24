Заявление председателя наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анны Герман

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Оригинал размещен на официальном сайте Фонда защиты свободы слова.

Сегодня выход "112 Украина", Zik и NewsOne заблокирован уже и на YouTube. То есть перекрыт еще один путь общения указанных каналов со своими зрителями. Это смешно и грустно одновременно. Объясню почему.

Смешно, потому что эпоха советской цензуры не так далеко отошла в прошлое. Мы еще работоспособны и активны - те, кто тогда старались быть объективными журналистами. Это я к тому, что цензура лишь усиливает стремление людей найти доступ к запрещенным изданиям. В свое время я работала с Вячеславом Черноволом в созданном им украинском независимом издательско-информационном союзе. Это было еще при Союзе. Хотя мы действовали как самиздат, выпуски информсервисов УНВИС расходились среди людей молниеносно. Речь шла об огромной аудитории.

Теперь о "печально". С тех пор прошло более тридцати лет. Не такой уж и малый срок, если речь идет о человеческой жизни и об определенном историческом опыте. Однако в независимой Украине, за которую мы боролись и которая претендует на роль демократической модели в противовес тоталитарным режимам на постсоветском пространстве, создан прецедент закрытия медиа вне судебной ухвалы, то есть незаконно.

Мы, безусловно, выиграем судебные иски против инициаторов этого решения. Если не в украинских, то однозначно в международных судах. Проблема для власти однако в другом. Многомиллионная аудитория украинских зрителей запрещенных каналов никуда не исчезнет. Она не изменит ни мировоззрения, ни религии, унаследованной от родителей. Она не отречется от своих исторических и культурных традиций, родного языка. Просто на следующих выборах проголосует так, как велит ей совесть. Вопреки попыткам власти подчинить эту совесть своей цели она скажет ей: мы вас не хотим.

Анна Герман