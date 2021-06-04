Заявление политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в связи с прозвучавшими обвинениями со стороны Леонида Кравчука

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

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Послушные марионетки Зеленского призывают "выжечь" "Оппозиционную платформу – За жизнь" из Украины. С подобной инициативой выступил Леонид Кравчук, заявивший: "...‎ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки, они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления. Нужно выжечь это из Украины, выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно".

Это слова человека, который построил свою карьеру на "следовании генеральной линии" КПСС. Сейчас Компартии уже нет, но привычка следовать "линии" осталась. Это говорит человек, который еще со времен УССР не возражал против прямых репрессий в отношении украинских политиков, таких как Черновил, Лукьяненко, Глузман и другие. Это говорит человек, стараниями которого Украина лишилась крупнейшего в мире торгового флота, военного вооружения, ядерного потенциала, и его же стараниями – от лживого обещания за 10 лет построить из Украины вторую Францию – Украина была доведена до народной "кравчучки" в руках обедневших граждан.

Задача, поставленная перед Кравчуком, очевидна: поддержать курс власти на политический террор, заложить для него идеологическую основу.

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" неоднократно своими заявлениями и действиями декларировала и демонстрировала на практике: она руководствуется исключительно интересами народа Украины, предлагает реальные механизмы и пути решения важнейших национальных проблем. На встречах, которые проводят лидеры партии с политическими элитами любой страны ‒ будь то Германия, Франция или Россия, нарабатываются решения и достигаются договоренности, которые однозначно идут на пользу Украине. Стоит сравнить договоренности, которые достигнуты лидерами нашей партии ‒ о производстве вакцины "Спутник V" в Украине, поставках дешевого газа или снятии санкций с украинских предприятий, с катастрофическим Будапештским меморандумом, с инструкциями, получаемыми нынешней властью в американском посольстве, и кабальной продажей суверенитета за очередной кредит – и становится понятно, кто сдает национальные интересы.

Точно так же, как сдавал Кравчук их раньше, сдает он их и сегодня, не только полностью провалив переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, но и активно уничтожая минскую переговорную площадку, к созданию которой он не имел никакого отношения. Впрочем, разрушать то, что не он создал, ‒ это настоящий и единственный талант Кравчука, ярко проявившийся на каждом этапе его богатого жизненного пути, оборачивавшегося бедами для нашего государства.

В связи с этим, по нашему твердому убеждению, Леонид Кравчук не имеет больше права представлять Украину в Трехсторонней контактной группе, поскольку его инициативы сторонами минского переговорного процесса воспринимаются не иначе как провокационные, что практически заводит в тупик переговорный процесс по Донбассу.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"