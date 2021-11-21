Западное лобби сливает Зеленского
Оригинал - в Telegram-канале "Легитимный".
Очередной факт, что западное лобби сливает Зеленского. Расследование Бигуса по факту кумовства во власти - это удар по имиджу Зеленского, который формировал в 2019 году месседж "Я не такой, как старая зажравшаяся элита". Коллеги отлично разобрали этот кейс.
Спустя "полсрока" во власти вся страна убедилась, что такой же, как "попередныки".
- У него есть офшоры;
- он отмазывает свое окружение от уголовных дел (ДТП Трухина, залеты Тищенко и т. д.);
- он устраивает на все топ-должности друзей, кумовьев, знакомых и родню;
- зарабатывает на ОВГЗ (сплошной схематоз);
- начал "душить" свободу слова;
- создал свой бэк-офис с черной кассой;
- мир на Донбасс он не принес;
- использует силовиков для расправы над оппонентами (фабрикуют сотни уголовных дел);
- контрабанда растет;
- преступность растет;
- скрутки и схематозы остались;
- откаты на тендерах процветают, чего стоит только кейс "Большой стройки", где откаты в год составляют десятки миллиардов гривен;
- тарифы растут;
- собственное производство "убивают";
- распродают за копейки госактивы;
- продают должности (губернаторов, глав ведомств и т. д.).
Этот список можно продолжать, главное отличие - Офис президента умело создавал иллюзию "перемен", но "заигрались".