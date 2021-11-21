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Западное лобби сливает Зеленского

Легитимный
Легитимный

Telegram-канал о политике

Президент Украины Владимир Зеленский

 УП

Оригинал - в Telegram-канале "Легитимный".

Очередной факт, что западное лобби сливает Зеленского. Расследование Бигуса по факту кумовства во власти - это удар по имиджу Зеленского, который формировал в 2019 году месседж "Я не такой, как старая зажравшаяся элита". Коллеги отлично разобрали этот кейс.

Спустя "полсрока" во власти вся страна убедилась, что такой же, как "попередныки".

  • У него есть офшоры;
  • он отмазывает свое окружение от уголовных дел (ДТП Трухина, залеты Тищенко и т. д.);
  • он устраивает на все топ-должности друзей, кумовьев, знакомых и родню;
  • зарабатывает на ОВГЗ (сплошной схематоз);
  • начал "душить" свободу слова;
  • создал свой бэк-офис с черной кассой;
  • мир на Донбасс он не принес;
  • использует силовиков для расправы над оппонентами (фабрикуют сотни уголовных дел);
  • контрабанда растет;
  • преступность растет;
  • скрутки и схематозы остались;
  • откаты на тендерах процветают, чего стоит только кейс "Большой стройки", где откаты в год составляют десятки миллиардов гривен;
  • тарифы растут;
  • собственное производство "убивают";
  • распродают за копейки госактивы;
  • продают должности (губернаторов, глав ведомств и т. д.).

Этот список можно продолжать, главное отличие - Офис президента умело создавал иллюзию "перемен", но "заигрались".

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