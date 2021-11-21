Западное лобби сливает Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский УП

Оригинал - в Telegram-канале "Легитимный".

Очередной факт, что западное лобби сливает Зеленского. Расследование Бигуса по факту кумовства во власти - это удар по имиджу Зеленского, который формировал в 2019 году месседж "Я не такой, как старая зажравшаяся элита". Коллеги отлично разобрали этот кейс.

Спустя "полсрока" во власти вся страна убедилась, что такой же, как "попередныки".

У него есть офшоры;

он отмазывает свое окружение от уголовных дел (ДТП Трухина, залеты Тищенко и т. д.);

он устраивает на все топ-должности друзей, кумовьев, знакомых и родню;

зарабатывает на ОВГЗ (сплошной схематоз);

начал "душить" свободу слова;

создал свой бэк-офис с черной кассой;

мир на Донбасс он не принес;

использует силовиков для расправы над оппонентами (фабрикуют сотни уголовных дел);

контрабанда растет;

преступность растет;

скрутки и схематозы остались;

откаты на тендерах процветают, чего стоит только кейс "Большой стройки", где откаты в год составляют десятки миллиардов гривен;

тарифы растут;

собственное производство "убивают";

распродают за копейки госактивы;

продают должности (губернаторов, глав ведомств и т. д.).

Этот список можно продолжать, главное отличие - Офис президента умело создавал иллюзию "перемен", но "заигрались".