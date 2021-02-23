Закрыв три телеканала, Зеленский остался один на один с радикалами. Ему никто не поможет

Президент Украины Владимир Зеленский Данил Шамкин/El País

Жизнь – удивительная штука. Вчера ты вводишь санкции против Медведчука – тебе аплодируют ура-патриоты, а сегодня садишь за решетку убийцу – тебя эти самые "патриоты" смешивают с дерьмом. Почитать "Фейсбук" сегодня стоит хотя бы для того, чтобы понять – неделя купания Зеленского в лучах "славы", посланных гаранту националистами и соросятами, закончилась. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Пора возвращаться в привычное болото.

Не получилось, да и не могло получиться у Зеленского закрутить роман с нациками. Дело Стерненко расставило все на свои места. Просто Зеленский настолько глупый и недальновидный, что не мыслит на два хода вперед. А стоило бы.

Закрыв три телеканала, Зеленский отстрелил себе обе ноги. Не осталось ни одного СМИ, которое поддержало бы президента в столь сложной ситуации. Или Зеленский думал, что его похвалит за посадку Стерненко "Прямой"? Или, может, "плюсы"? А может, каналы Ахметова, которые никогда ничего острого не скажут, потому что хозяин трус?

Ну что же, когда на улицах радикалы начнут бунтовать, Офис президента останется один на один с улицей. Проиграв информационную войну, Зеленскому либо придется дать заднюю и в очередной раз показать свою слабость, либо же эти радикалы снесут его хилую власть.

Закономерный итог, не правда ли?

Александр Кальченко

Оригинал на сайте 112ua.tv.