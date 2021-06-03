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Законопроект об олигархах как попытка установить механизм внепроцессуального правосудия

Андрей Портнов
Андрей Портнов

Советник президента Украины в 2011 - 2014 годах, юрист, журналист

Если Владимиру Зеленскому не нравятся решения судов их "пускают под нож" Facebook

Инициатива присваивать звания олигархов указами президента, кроме того, что пустая и не результативная затея, является ещё и попыткой установить в стране очередной механизм внепроцессуального правосудия.

Об этом пишет Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

В стране уже существуют аналогичные формы обхода суда при назначении наказаний или внесудебном установлении виновных, когда вне открытого, публичного и состязательного процесса, виновных назначают сверху под настроение.

Это люстрация, персональные санкции или происходящие при прямом контроле или бездействии государства уличные расправы бандами радикалов и безработных активистов.

Наступление на судебную власть, систему доказывания, презумпцию невиновности и институты публичной защиты и обвинения носят беспрецедентный в международных масштабах характер.

Единственные институты власти, которые призваны Конституцией сбалансировать наступление на судебную ветвь - это неработающий сегодня Конституционный суд и Верховный суд, которым уже несколько раз показали, что можно отменять акты о назначении судей, прямо ликвидировать весь состав суда или силами одной собственной фракции парламента регулировать численность судей ВС.

Ближайшие годы, похоже, пройдут в режиме продолжения узурпации судебной власти и присвоения её полномочий, но рано или поздно вся эта история с той же скоростью двинется в абсолютно реверсном направлении. Это простая теория, которая ещё ни разу не давала сбой.

Андрей Портнов

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