Законопроект о медиарейдерстве, а не о борьбе с олигархами

Понятия "олигарх" не существует ни в одной стране мира из открытых источников

Именно такой вывод напрашивается после анализа законопроекта "Об олигархах".

Об этом пишет Виталий Журавский в своем Telegram-канале.

На самом деле речь не идет о реализации в отдельном законе положений статьи 1 Конституции, в которой отмечается, что Украина является социальным и правовым государством...

Сразу поясню, что самого понятия "олигарх" не существует ни в одной стране мира. Украина - не исключение. Это скорее фигура речи.

Не забывайте и о статье 24 КУ: "Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам ... имущественного положения".

Однако упоминавшийся законопроект это нарушает, что даст основания в случае его принятия или завалить поправками в парламенте, или отменить либо Конституционным судом, либо Европейским судом по правам человека.

Кто же такой олигарх, по данному законопроекту?

Это человек, который одновременно:

занимает высокую должность от руководителя любого центрального органа исполнительной власти до президента; имеет контроль над СМИ, распространяющего информацию политического характера; является владельцем активов более 84 млн долл.

Решение о признании гражданина олигархом будет принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины за подписью президента.

Лицам, которых включат в реестр, запрещается:

финансово поддерживать какую-либо политическую партию; иметь в собственности средство массовой информации, которое распространяет информацию политического характера; участвовать в большой приватизации.

Цель - заставить богатых людей за бесценок продать свои СМИ.

Зато их покупателем может стать человек, не подпадающий под критерии олигарха, и зависящий от Банковой.

О введении цивилизованного антитрестовского законодательства и усилении роли Антимонопольного комитета речь в законопроекте не идет. В развитых демократиях ни одно юридическое лицо не может быть монополистом на рынке товаров и услуг. А в Украине все наоборот. И в этом плане у нас, как говорится, и конь не валялся. В законопроекте ни слова об усилении роли регуляторной системы.

О налоге на роскошь для чрезмерно богатых людей тоже ни слова.

У партии "Слуга народа" своих телеканалов нет. А надо, чтобы на эфирах их хвалили и замалчивали скандалы. Одного ресурса "95 Квартала" не хватит.

Кроме того, есть страх, что с Зеленским и его партией могут поступить точно так же, как в свое время с Януковичем накануне событий 2014 года, когда владельцы средств массовой информации начали работать против президента. Чем это закончилось - всем известно.

Именно это и беспокоит Зеленского.

Виталий Журавский