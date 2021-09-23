Закон об олигархах как последний кирпич на пути к авторитаризму Зеленского

Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года president.gov.ua

Народные депутаты Украины проголосовали за проект закона об олигархах. Ограничит ли закон их влияние на политику?

Об этом пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

Рада приняла закон об олигархах, собрав 279 голосов.

Вчерашняя стрельба по машине Шефира даром не прошла и была использована для мобилизации голосов "слуг".

Кроме того, "слуги" сняли с рассмотрения изменения в Налоговый кодекс, чтоб снизить сопротивление части бизнеса олигархическому закону (типа размен такой).

Сам закон, на первый взгляд, не очень сильно бьет по олигархам и больше годится для пиара Зеленского.

Но размытость критериев определения олигархов и то, что этим будет заниматься СНБО делает его инструментом для усиления контроля Банковой за крупным бизнесом.

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И последствия закона вполне очевидны.

В олигархи запишут бизнесменов, которые занимаются политикой в составе оппозиционных сил. Это будет способом для их дискредитации среди избирателей, а также затруднит политическую деятельность. Для олигархов, которые не являются депутатами или членами партий (например, Коломойского или Ахметова), этот закон не смертельный. Бизнес у них не отнимают. Даже СМИ. По сути, они поражаются в правах только в плане запрещения участвовать в большой приватизации.

Однако последствия для них будут. Принятый закон обкладывает олигархов кучей пусть и мелких, но ограничений, которые их делают более зависимыми от власти. В том числе это приведет к тому, что власть будет еще сильнее, чем сейчас, влиять на политику принадлежащих им телеканалов.

Кроме того, по данным "Страны", этот закон – только первый шаг. Главная задача Офиса президента – лишить крупный бизнес контроля над телеканалами, так как даже при текущей их лояльности у Банковой нет уверенности, что накануне выборов олигархи не переключат в один момент тональность своих СМИ, как это было при Януковиче во время Майдана или при Порошенко накануне выборов президента в 2019 году. Поэтому, следующим этапом, как рассказывают источники "Страны" на Банковой, будет внесен законопроект, которым олигархов обяжут продать свои СМИ.

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Закон в его нынешнем виде дает широкую возможность для произвола властей в отношении любого более-менее крупного бизнесмена, которого можно, используя размытость критериев, через СНБО назначить "олигархом".

И если для реальных олигархов на нынешнем этапе это не будет большой проблемой (они и так с этим статусом живут много лет), то для обычного бизнесмена, который не имел никогда отношения к политике, внесение в список олигархов будет означать очень немалые проблемы. Начиная от имиджевых и заканчивая финансовыми (например – проблемы с зарубежными банками и контрагентами). Поэтому будет предмет для торгов, и появится тариф – сколько стоит не внести человека в реестр "олигархов".

В целом этот закон – один из кирпичиков в создаваемой Зеленским системы авторитарного правления, при которой контроль за финансовыми потоками и коррупционными схемами будет централизован. А как реально народ относится к президенту и к его политической силе, не будет иметь значение. Все равно нарисуют любой результат.

Хотя, естественно, далеко не факт, что у Зе получится довести этот процесс до конца. Слишком много противников в элите и слишком низкое доверие народа к президенту.

По сути главной "крышей" Зеленского сейчас является Запад, который, по факту, адвокатирует его авторитарный разворот под разговоры о "борьбе с олигархами и российской агрессией". Но любая "крыша" рано или поздно дает течь.

Игорь Гужва