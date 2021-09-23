Закон об олигархах как последний кирпич на пути к авторитаризму Зеленского
Народные депутаты Украины проголосовали за проект закона об олигархах. Ограничит ли закон их влияние на политику?
Об этом пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook.
Рада приняла закон об олигархах, собрав 279 голосов.
Вчерашняя стрельба по машине Шефира даром не прошла и была использована для мобилизации голосов "слуг".
Кроме того, "слуги" сняли с рассмотрения изменения в Налоговый кодекс, чтоб снизить сопротивление части бизнеса олигархическому закону (типа размен такой).
Сам закон, на первый взгляд, не очень сильно бьет по олигархам и больше годится для пиара Зеленского.
Но размытость критериев определения олигархов и то, что этим будет заниматься СНБО делает его инструментом для усиления контроля Банковой за крупным бизнесом.
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И последствия закона вполне очевидны.
- В олигархи запишут бизнесменов, которые занимаются политикой в составе оппозиционных сил. Это будет способом для их дискредитации среди избирателей, а также затруднит политическую деятельность.
- Для олигархов, которые не являются депутатами или членами партий (например, Коломойского или Ахметова), этот закон не смертельный. Бизнес у них не отнимают. Даже СМИ. По сути, они поражаются в правах только в плане запрещения участвовать в большой приватизации.
Однако последствия для них будут. Принятый закон обкладывает олигархов кучей пусть и мелких, но ограничений, которые их делают более зависимыми от власти. В том числе это приведет к тому, что власть будет еще сильнее, чем сейчас, влиять на политику принадлежащих им телеканалов.
Кроме того, по данным "Страны", этот закон – только первый шаг. Главная задача Офиса президента – лишить крупный бизнес контроля над телеканалами, так как даже при текущей их лояльности у Банковой нет уверенности, что накануне выборов олигархи не переключат в один момент тональность своих СМИ, как это было при Януковиче во время Майдана или при Порошенко накануне выборов президента в 2019 году. Поэтому, следующим этапом, как рассказывают источники "Страны" на Банковой, будет внесен законопроект, которым олигархов обяжут продать свои СМИ.
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- Закон в его нынешнем виде дает широкую возможность для произвола властей в отношении любого более-менее крупного бизнесмена, которого можно, используя размытость критериев, через СНБО назначить "олигархом".
И если для реальных олигархов на нынешнем этапе это не будет большой проблемой (они и так с этим статусом живут много лет), то для обычного бизнесмена, который не имел никогда отношения к политике, внесение в список олигархов будет означать очень немалые проблемы. Начиная от имиджевых и заканчивая финансовыми (например – проблемы с зарубежными банками и контрагентами). Поэтому будет предмет для торгов, и появится тариф – сколько стоит не внести человека в реестр "олигархов".
В целом этот закон – один из кирпичиков в создаваемой Зеленским системы авторитарного правления, при которой контроль за финансовыми потоками и коррупционными схемами будет централизован. А как реально народ относится к президенту и к его политической силе, не будет иметь значение. Все равно нарисуют любой результат.
Хотя, естественно, далеко не факт, что у Зе получится довести этот процесс до конца. Слишком много противников в элите и слишком низкое доверие народа к президенту.
По сути главной "крышей" Зеленского сейчас является Запад, который, по факту, адвокатирует его авторитарный разворот под разговоры о "борьбе с олигархами и российской агрессией". Но любая "крыша" рано или поздно дает течь.
Игорь Гужва