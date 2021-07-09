Загородний: Судом над Медведчуком власть хочет показать обществу, что будет с теми, кто осмелится критиковать режим

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Прокуратура нарушила все сроки подачи в суд относительно продления меры пресечения. Последний срок, согласно закону, когда прокуратура должна была подать документы – 29 июня. А они подали 6 июля, вечером, нарушив все сроки. Адвокаты Виктора Владимировича Медведчука четко доказали, что это делалось с целью, чтобы по автоматизированной системе был судья Вовк. И они своего добились – судья Вовк удовлетворил то решение, которое требовала от него действующая украинская власть, нарушая все законы Украины.

Это еще раз подтвердило то, что по украинской правовой традиции сначала человека обвиняют, а потом ищут доказательства. Вот обвинили Виктора Владимировича Медведчука в абсурдных преступлениях, а теперь ищут, как это доказать. Двух месяцев им на это не хватило – будут искать еще два месяца. Мы к этому готовы. Видимо, будут новые обыски, другие непредсказуемые действия, для того, чтобы найти какие-то улики. Но, как говорил Конфуций: "Нельзя найти кошку в темной комнате, когда ее там нет".

Команда Виктора Владимировича будет подавать апелляцию, и будем дальше бороться за то, чтобы в Украине работала Конституция, чтобы работал закон. То, что сегодня происходит вокруг господина Медведчука, лидера нашей политической силы ОПЗЖ, говорит о том, что каждый гражданин Украины сегодня беззащитен перед режимом. Тот, кто осмелится критиковать действующую власть, или будет не согласен с действиями действующей власти, может пройти по такому же пути. Но мы глубоко убеждены, что победа будет за нами.

Виктор Владимирович в прошлом году обратился с несколькими письмами к президенту Украины Зеленскому, где он поднял очень серьезные вопросы. Что нарушаются законы Украины, Конституция, что в стране проходит процесс деиндустриализации, деинтеллектуализации, десуверенизации, и что как раз над этим нужно сегодня работать, чтобы Украина сохранилась как суверенное, независимое государство. Ни на одно письмо президент не дал ответа. Видимо, сам он не способен что-то говорить, а команда не способна ему помочь. Нарушение Конституции продолжается.

Нарушается первая статья Конституции, в которой говорится, что Украина является демократическим, независимым, правовым социальным государством. Каждое это определение сегодня ставится под сомнение. Нарушается третья статья Конституции, где написано, что человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство являются высшей ценностью государства. А дальше написано, что государство отчитывается перед ним о своей деятельности. У нас, к сожалению, государство не отчитывается о своей деятельности и своими действиями государство нарушает честь, достоинство человека, и не заботится о его жизни и безопасности. Весь социальный пакет, который сегодня утвержден государством по бюджету 2021, приводит к тому, что человек в социальном плане беззащитный. И почти 90% граждан Украины из бедных людей превратились в нищих. Нарушается 5 статья Конституции, где написано, что единственным источником суверенитета и власти в Украине является народ. А народ власть сегодня использует как средство своего пребывания у власти.

Нарушается 6 статья, где есть разделение властей. Судебной власти у нас сегодня, по сути, нет: сегодняшнее решение – это черный день для всей судебной системы Украины. Нарушается статья 10 Конституции, где речь идет о языках в Украине. Там написано, что государство гарантирует свободное развитие русского языка и других языков национальных меньшинств. И тут есть явное нарушение. А должность языкового "гауляйтера" вообще не нужна в Украине, потому что "чем больше языков ты знаешь, столько раз ты человек". Нарушается статья 15, где сказано, что цензура в Украине запрещена. А она в Украине действует, и подтверждением этого является то, что власть побоялась правды, которую несли некоторые информационные каналы: 112, Newsone и ZIK, и они были закрыты. Нарушается статья 32, где говорится о том, что каждый человек имеет право на справедливую судебную защиту. То, что произошло сегодня в Печерском суде – мы видим, что эта статья нарушается.

Нарушается статья 49, где речь идет о праве на охрану здоровья. Сегодня, в результате преступной реформы Порошенко-Зеленского-Супрун, люди лишены настоящей медицинской защиты и лечения. Если у тебя есть деньги, то можешь лечиться, если нет – ты просто должен умереть, потому что без денег никакого лечения нет. Нет программ здорового образа жизни, а то выражение, что пропагандируется властью: "деньги должны ходить за пациентом" – это преступление перед гражданами Украины. Нарушаются статьи 69-74 Конституции, где речь идет, что украинский народ осуществляет свое волеизъявление, право на власть, через формы прямой демократии – выборы, референдумы и другие формы. Референдумы в Украине не проводятся, и власть, несмотря на то, что президент сказал, что первым законом, который он внесет в ВР, будет закон о референдуме, этого не произошло.

Нарушаются статьи 149-153 Конституции, где речь идет о Конституционном суде. Власть сегодня вмешивается в полномочия суда, заблокировала его работу. Президент признался, что вмешивается в работу Конституционного суда и хочет подчинить его под себя, хотя таких полномочий у президента нет в статье 106. Нарушается статья 107, где речь идет о СНБО. СНБО является координирующим органом исполнительной власти в вопросах национальной безопасности, а она взяла на себя все функции правоохранительной системы. Нарушается статья 131 Конституции, где речь идет о Высшей квалификационной комиссии судей. В последнем законопроекте, проголосованном в ВР, речь шла о том, что решающий голос должен быть за иностранными экспертами, при отборе на должность судей.

И, конечно, есть нарушение 13 и 14 статьи – о земле. Тот рынок земли, пакет земельных законов, принятых ВР – это предательство национальных интересов Украины, это преступление перед украинским народом. В статье 13 написано, что земля есть национальное богатство всего украинского народа и находится под охраной государства. И без разрешения народа власть не имеет права распоряжаться землей. Должны применяться формы прямой демократии – должен быть проведен референдум – то, что и обещал президент, но этого не делает. Притом в предвыборной программе Зеленского есть одно предложение: сформировать прозрачный рынок земли. А прозрачный рынок может быть только тогда, когда посоветоваться с народом путем референдума. Последние социологические исследования подтверждают правоту нашего народа и нашей политической силы – ОПЗЖ, где мы критикуем нарушение Конституции в вопросе земли. 65,2% украинских граждан против такого рынка земли, который предлагает украинская власть. 71,7% – за проведение референдума по вопросу земли, а 84,1% против того, чтобы земля продавалась иностранцам. По закрытой социологии, которую ОП проводил для себя, 57% граждан Украины против рынка земли. Это еще одно подтверждение того, что власть, нарушая здесь Конституцию, выступает против украинского народа.

Юрий Загородний