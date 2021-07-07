Загородний: Прокуроры просрочили все сроки подачи жалобы на меру пресечения Медведчуку, и теперь их действия незаконны

Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний прокомментировал нарушение закона первым заместителем Генерального прокурора Романом Говдой, который не подал вовремя ходатайство о продлении сроков следствия по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука

- Мы говорим о деле Медведчука, в целом о давлении на оппозицию, о том, что постоянно переносятся судебные заседания из-за нехватки доказательств, из-за того, что группа прокуроров просит суд продлить, скажем, досудебное расследование, из-за того, что в СБУ просят растянуть во времени, вообще-то, или перенести судебный процесс из-за нехватки доказательств. В то же время сегодня в нашем эфире Ренат Кузьмин отметил, что все сроки истекают, по закону уже в принципе должны были бы поставить в этом деле точку, но почему-то нет. Ваши прогнозы? Как будут развиваться в дальнейшем события, в частности вокруг дела Медведчука, Козака, закрытых телеканалов?

- Да, действительно, сегодня уже закончились все сроки, законные сроки представления ГПУ о решении вопроса относительно меры пресечения в отношении Виктора Владимировича Медведчука. Согласно закону Украины, который принят 13 апреля 2020 года, когда Украина находится в условиях коронавируса, то такое представление должно было бы поступить за десять дней. Но за десять дней такое представление не поступило. По старой законодательной базе оно должно было поступать за пять дней. За пять дней также не поступило. Сроки все истекли, они незаконны. Но мы уже сегодня знаем, вот знаем, потому что несколько минут назад мы получили информацию, что на завтра на 09:30 назначено заседание Печерского суда по рассмотрению вопроса относительно меры пресечения по Виктору Владимировичу Медведчуку.

- То есть это еще подтверждение того, что действующая власть нарушает законы Украины, и по отношению к нашему коллеге, председателю нашей политической силы, народному депутату Украины предпринимаются антизаконные действия: попытки продлить ему меру пресечения и не давать возможности выполнять свои обязанности народного депутата Украины, нарушает его гражданские права. То, что происходит (и продолжение решения суда о продлении досудебного расследования на полгода, и затягивание с представлением по решению меры пресечения), говорит об одном: что у правоохранительных органов нет никакой новой доказательной базы по Виктору Владимировичу Медведчуку. А то, что было 1 мая в Печерском суде, и то, что мы слушали в апелляционном суде, – те обвинения не выдерживают никакой критики. Об этом юристы, адвокаты, политические эксперты неоднократно говорили. Оно не выдерживает никакой критики, нет оснований для обвинения, нет в действиях Медведчука никакого состава преступления. Это чисто месть, чисто политический заказ против одного из самых влиятельных людей политики нашей страны, который занимает принципиальную позицию, которая не совпадает с позицией действующей украинской власти и действующего главы государства. Опять же, еще раз подчеркиваю, чтобы все меня услышали, поняли: это личная месть и чистый политический заказ.

- Господин Юрий, если это чисто политический заказ, то надо будет обществу что-то предложить в конечном итоге, когда бы, собственно, этот час не наступил, позже или раньше. Вот здесь у нас гости, эксперты говорят, что власть будет максимально затягивать эти процессы, в частности, по Медведчуку, по Козаку, по телеканалам. Но в результате надо будет что-то сказать. Как вы считаете, на что будет способна власть в конце?

- Вы знаете, еще накануне первого судебного заседания, 13 мая, я в эфире "Першого Незалежного" канала сказал, что мы будем свидетелями красивого, интересного судебного процесса, победителем в котором выйдет Виктор Владимирович Медведчук. И это действительно идет к тому, что победителем будет Виктор Владимирович Медведчук. И первое, на что мы надеемся, что в ближайшее время будет решение ЕСПЧ, куда обратился Виктор Владимирович, и мы надеемся, что все-таки верховенство права есть в ЕС, в Европе, и решение будет объективно в пользу Виктора Владимировича, и это будет первая победа его как украинского политика и государственного деятеля. И после этого власти ничего не останется делать, как, скажем, закрывать дело здесь, в Украине. А хватит ли у власти мужества, политической ответственности и силы извиниться перед всем украинским обществом, теми избирателями, которые голосовали за нашу политическую силу, и мы получили доверие и были уполномочены представлять интересы граждан Украины в нашей стране, мы увидим. Дай бог, чтоб действительно. Мудрыми они не станут, лишь бы они становились умнее.

- Вы упомянули о международном сообществе институтов. Я просто хотел бы напомнить, что сразу подхватили эту инициативу власти еще зимой и в начале весны и в Совете Европы, в частности в ЕС, послы G7 в США приветствовали, так сказать, действия Владимира Зеленского, СНБО, в том числе в отношении оппозиционных политиков. Но уточнили, что будут держать руку на пульсе и ждут отчета нашей власти, в частности Службы безопасности Украины, и все такое: отчета по этим делам, собственно, и доказательств. Почему когда уже все сроки по судебным разбирательствам, содержание под стражей уже всплывают практически, доказательств до сих пор нет, мы не слышим этих резких резонансных заявлений теперь уже в пользу оппозиционных политиков?

- Я думаю, что они дождутся завтрашнего заседания, еще раз послушают, что у власти нет никакой новой доказательной базы, и я думаю, и хотелось бы верить в то, что они все-таки будут объективно давать оценку событиям, которые происходят в Украине, в частности нарушение Конституции, конституционных прав граждан Украины и действий власти по отношению к оппозиции. А еще хочу напомнить, что когда Виктор Владимирович Медведчук продуктивно, эффективно работал, был участником Минского переговорного процесса, то хочу напомнить, что рекомендовала его для работы в Минской трехсторонней контактной группе канцлер Германии Ангела Меркель. Это говорит как раз о высоком авторитете Виктора Владимировича Медведчука не только в Украине, а и на европейской арене.

- Господин Юрий, надеетесь ли вы все же, что конструктив и диалог между властью и оппозицией наладятся, даже не на уровне закона об оппозиции, а на уровне хотя бы понимания, без попыток помешать вашим инициативам? …. Наступит ли когда-нибудь понимание, что совместными усилиями можно сделать больше?

- Я думаю, что при нынешней власти этого не удастся сделать. При том, что нынешняя власть, нынешняя украинская власть обещала, что будет принят одним из первых закон об оппозиции, но этого закона нет, и она пользуется тем, что нет закона об оппозиции, и работает против оппозиции, выходя за рамки законодательного поля Украины. Это раз. Второе. Вы знаете, я не верю в то, что при действующей власти удастся наладить какой-то конструктив. Если бы власть хотела работать вместе с оппозицией на благо Украины, то уже бы были решены вопросы и прекращения вооруженного конфликта на востоке Украины, и не было бы санкционной войны между Украиной и РФ, и решался бы вопрос вакцинации населения Украины более ускоренными темпами, и была бы уменьшена цена на газ для населения Украины, не было бы такого тарифного угнетения украинского народа, которое проводит действующая украинская власть. Все можно было бы делать совсем по-другому, и экономическое развитие страны было бы гораздо быстрее того, что есть на сегодня. А так действующая власть перессорилась со всеми. С Беларусью перессорилась, с РФ вообще нет никаких контактов, лишь обвинения стран друг друга. А это два крупнейших торговых партнера Украины: Россия - на втором месте, а Беларусь - на шестом.

- Не только с РФ и Беларусью, нашими соседями, поссорились. Ссорятся и с Китаем, и ссорятся, пытаются ссориться с нашими прямыми партнерами из ЕС. Я вам хотел бы напомнить недавнее интервью секретаря СНБО.

- Я закончу, почему я не верю в то, что наладится сотрудничество. Сегодня было заседание регламентного комитета. Я являюсь членом ВРУ. Среди прочих рассматривался один из вопросов в повестке дня: вопрос, касающийся высказываний с трибуны ВР народного депутата от "Слуги народа" Потураева, когда он призвал расстреливать оппозицию. И вы знаете, выступили по этому вопросу, скажем, и ОПЗЖ, и "Батькивщина", и представитель от ЕС, который сказал: "Я не разделяю политику, идеологию ОПЗЖ, но призывы к уничтожению, физическому уничтожению депутатов – это уже уголовная ответственность и призыв к убийству". И мы приняли решение не проводить рассмотрение этого вопроса, проводить рассмотрение этого вопроса в присутствии Никиты Потураева, так как он сейчас в командировке. Вы знаете, как выступили представители "Слуги народа"? "И он ничего не сказал, и о чем вы говорите, он попросил прощения, и вообще, в его действиях, в его словах не было никакой агрессии, вообще ничего не было". Я сидел и думал: люди добрые, как вы любуетесь тем, что вы сегодня у власти. Но власть не бесконечна. И нужно иметь здравый смысл, пользоваться законами Украины, нормами регламента, где четко все выписано, какие меры должны применяться к депутату, который нарушает эти все нормы депутатской морали, депутатской этики. И если такова позиция, то с такой властью найти общий диалог, для того чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему, будет очень проблематично и очень трудно. Вот поэтому я сказал в начале: я не верю, что с этой властью можно наладить конструктивную работу на благо Украины.

Юрий Загородний