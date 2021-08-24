Загородний: Медведчук - единственный украинский политик, который своими статьями ответил на тезисы Путина об Украине

Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Около месяца прошло, как вышла статья президента РФ Владимира Путина о единстве русского и украинского народа, где он сказал, что украинский и российский народ - это один народ. Из всего украинского политикума лишь один политик и государственный деятель Медведчук написал статью, где он сказал, что украинский народ и русский народ - это два разных народа, которые имеют общие корни, много чего общего в истории, но это два разных народа. И он аргументировал свою точку зрения.

Вы знаете, в России по-разному на это среагировали. Некоторые ура-патриоты сказали: "Как Медведчук посмел возразить Путину? Он что, враг России?". А вот Путин еще раньше сказал, что Медведчук - это украинский националист, потому что он отстаивает интересы Украины как независимого, суверенного государства. Кто-то из действующей власти что-то ответил на эту статью президента РФ? Нет. Какое-то такое ворчание что-то там себе под нос было, но мы не увидели четкой позиции президента, не имеет четкой позиции и Министерство иностранных дел. Видимо, не хватает интеллекта и знания собственной истории для того, чтобы аргументированно ответить на статью президента соседнего государства.

Так, вчера вышла новая статья председателя стратегического совета нашей политической силы Медведчука Виктора Владимировича под названием "Какой может быть Украина и какой быть Украине". Я хочу сказать, статья очень серьезная, статья, которая требует глубокого знания истории, философии, государства, глубокое знание 30 лет независимости Украины, что происходило и как происходило за 30 лет независимости Украины, чтобы подготовить такую статью и высказать свою позицию, свою точку зрения. И Медведчук Виктор Владимирович - действительно аргументированно показал, что когда Путин заявляет, что Украина, украинский народ и российский народ - это один народ, а президент Украины ничего лучшего не сумел сказать и, говоря о русскоязычных украинцах, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Украины, "если вы сильно любите Россию - то, пожалуйста, уезжайте..." ... Мне трудно подобрать слова. Или это от небольшого ума, или человек находился в состоянии неадекватности, чтобы президент мог такое сказать о своих гражданах, "уезжайте". Так, по сути, и получается, что Путин и приглашает их к себе, и если эти люди уедут в Россию, то это как раз и дает президент Зеленский, дает основания говорить то, что Путин прав, что Украина и Россия являются украинским, российским народом - одним народом. Хотя мы знаем, что это два разных народа, история разная.

И далее Виктор Владимирович в этой статье ставит вопрос, ссылаясь на Грушевского Михаила Васильевича, первого президента Украины, ссылаясь на борца за свободу и независимость Украины, Вячеслава Максимовича Черновола, как они видели развитие Украины как независимого государства. И один из принципов они закладывали, что это может быть федерализация. Виктор Владимирович об этом вспоминает, и в этом нет ничего страшного, абсолютно нет ничего страшного. При том, что он там приводит слова Грушевского о том, что федерализация является сильной, когда силы, движение идет не от центра вниз, а с низа в центр, это также имеет чрезвычайно большое значение.

И опять же, об этом в статье нет, но если, так я сейчас, по сути, вспоминаю, то если мы берем страны, которые сегодня для действующей украинской власти являются образцом в мире, США - это федерация. Германия - это федерация. Бразилия - федерация, Индия - федерация. И можно еще продолжить этот ряд, и мы увидим, что страны, имеющие федеративное устройство, это сегодня одни из высоко развитых стран мира. Это мировые страны-лидеры, и это не нужно забывать и игнорировать это.

И каждая власть, каждый президент, который побеждает, он говорит что? "Мы начинаем строить Украину". Все, что было до новоизбранного президента, то было неверно, получается. И каждый начинает строить. К чему достроился президент Зеленский - мы с вами четко видим и четко понимаем. И проведение саммита Крымской платформы, когда многие мировые лидеры проигнорировали Украину, - как раз подтверждение того, что Украина теряет свою субъектность на международной арене.

Юрий Загородний