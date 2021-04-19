Зачем Великобритания наращивает военное присутствие в Черном море

Эсминец Королевских ВМС Великобритании "DUNCAN" в порту Одессы, 24 июля 2017 Пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Великобритания настолько непоколебима в решимости подтолкнуть Украину к войне с Россией, что позволила себе не согласиться с США по присутствию военных кораблей в Черном море.

Об этом пишет The Times.

В следующем месяце военные корабли Королевского флота отправятся в Черное море из-за роста напряженности между украинскими и российскими войсками.

Появление кораблей у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе. На прошлой неделе президент Байден отменил решение отправить в Черное море два американских военных корабля из-за риска дальнейшего обострения кризиса в связи со скоплением российских войск.

Согласно высокопоставленным источникам во флоте, вооруженный зенитными ракетами эсминец "тип 45" и противолодочный фрегат "тип 23" выйдут из состава авианосной группы Королевского флота в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море.

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Для поддержки военных кораблей в Черном море, если им будут угрожать российские военные корабли, подводные лодки или самолеты, на флагманском корабле целевой группы, авианосце "Королева Елизавета" базируются самолеты-невидимки Королевских ВВС F-35B и вертолеты "Мерлин" (Merlin) для охоты за подводными лодками. "Королева Елизавета" останется в Средиземном море, потому что международный договор запрещает авианосцам заходить в Черное море.

В феврале, еще до нынешнего кризиса, Королевский флот объявил, что военные корабли и самолеты авианосца будут выполнять миссии в Черном море в рамках миссии "Королевы Елизаветы" на Ближнем Востоке. В пятницу министерство обороны подтвердило, что военно-морская миссия будет продолжена, несмотря на решение США вывести свои военные корабли из зоны кризиса.

"Оперативное планирование продолжается, и оно по-прежнему включает в себя деятельность на Черном море, – сказал высокопоставленный источник в министерстве обороны. – Решение США не повлияет на планы авианосной ударной группы на 2021 год".

В пятницу начальник штаба обороны генерал Ник Картер (Nick Carter) подчеркнул расхождение между Лондоном и Вашингтоном, заявив о несогласии британского правительства с решением Байдена вывести все войска США и НАТО из Афганистана к сентябрю.

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Напряжение нарастает с того момента, как в конце прошлого месяца Москва начала перебрасывать войска к восточным границам Украины. В четверг между российскими и украинскими артиллерийскими катерами произошло противостояние у берегов Крыма.

Разведывательный самолет Королевских ВВС RC-135 с начала месяца совершил восемь вылетов над Украиной для наблюдения за российскими военными коммуникациями. На этой неделе четыре истребителя Королевских ВВС "Тайфун" (Typhoon) вылетят в Румынию с базы Лоссимаут, чтобы принять участие в патрулировании воздушного пространства НАТО над Черным морем, а летом сотни солдат направятся на Украину для совместных учений "Казачья булава" с участием правительства страны и военизированных формирований пограничной охраны.

Представитель Минобороны заявил: "Великобритания и наши международные союзники непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы тесно сотрудничаем с Украиной, отслеживаем текущую ситуацию и продолжаем призывать Россию к деэскалации. Наши вооруженные силы продолжают поддерживать Украину в рамках нашей учебной миссии "Орбиталь", в ходе которой было обучено более 20 000 военнослужащих вооруженных сил Украины, а также в рамках Инициативы морской подготовки под руководством Великобритании".

Тим Рипли

Перевод: ИноСМИ