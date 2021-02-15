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Зачем в турецких СМИ публикуют карту с Крымом и Донбассом в составе Турции

СТРАНА.UA
СТРАНА.UA

Украинское интернет-издание

По турецкому ТВ показали карту, где в составе Турции к 2050 году будут Крым и Донбас TGRT

Назревает новый скандал с "притязаниями" Турции на Крым

Близкий к местному президенту Реджепу Эрдогану телеканал TGRT продемонстрировал в эфире карту с Крымом, да еще и с восточной Украиной, включая весь Донбасс, в составе Турции.

Об этом пишет Страна.ua.

Якобы украинские земли и другие территории территории за следующие 30 лет могут оказаться под влиянием Турции - со ссылкой на прогнозы американской частной разведывательной компании Stratfor. Причем этим прогнозам, к слову, исполнилось уже 12 лет.

Среди "присоединившихся" земель также Армения, Греция, Грузия, южные регионы России (включая Кавказ), некоторые территории Казахстана и Узбекистана, часть земель Греции, нефтяные государства Персидского залива, Ирак, Египет и Ливия.

Вслед за телевидением карта с новостью о "Турции в 2050 году" с Крымом и Донбассом в ее составе разошлась по другим турецким СМИ, таким как Takvim и АHaber.

"Вернуть Крым Турции"

Это не первый такой "звонок" по Крыму.

Ранее провластный новостной портал Haberler цитировал отрывок из статьи российского "Московского комсомольца", автор которой излагает свое мнение о стратегии Турции на постсоветском пространстве.

Тогда цитата широко разошлась по украинским и российским СМИ как авторский текст с Haberler: "Эрдоган точно не считает Крым российским. Но одновременно он совсем не считает его и украинским. В глазах Эрдогана Крым – это территория, которая была несправедливо отобрана Россией в 1783 году у Османской империи и должна быть возвращена наследнице этой империи – современной Турции".

Естественно, приписывать эту цитату турецкому изданию было ошибкой, но не секрет, что в Турции среди сторонников Эрдогана немало тех, кто мечтает о возрождении Османской империи частью которой был Крым.

"Война Турции с США, распад ЕС и раскол Украины"

Интересно, что для нужного контекста турецкие СМИ нередко вытягивают старую информацию.

Скандальной карте, о которой говорилось выше, с Крымом и Донбассом в составе Турции - уже 12 лет (то есть еще до аннексии полуострова). Ее действительно подготовил основатель Stratfor Джордж Фридман – в своей вышедшей в 2009 году книге "Следующие 100 лет", со своими прогнозами изменений в геополитике, которых можно ожидать в мире в XXI веке.

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Прогноз этот выглядит, с позиций сегодняшнего дня, во многом фантастическим.

Фридман предсказал распад ЕС и войну Турции и США, в результате которой, по его прогнозам, карта мира будет перекроена, а часть Украины, по его мнению, отойдет Турции.

"Предполагаю, что в районе 2050 года начнется война Турции с Польшей и США. Страны Восточной Европы станут центром притяжения в регионе после падения Евросоюза, но это необязательно будет означать их выход из-под российского контроля", - заявлял Фридман.

По его прогнозам, ближе к концу 2030-х годов Турция сформирует альянс с Японией, чтобы противостоять подавляющей мировой мощи Соединенных Штатов.

Он также прогнозировал, что Россия вступит в союз с Германией, будет предпринимать попытки расширить сферу своего влияния и продолжать наращивать свои вооруженные силы до такой степени, чтобы быть способной бросить вызов Соединенным Штатам.

Некоторые его прогнозы уже частично сбылись.

"Примерно к 2015 году Соединенные Штаты станут близким союзником некоторых стран Восточной Европы, которые будут стремиться противостоять геополитическим угрозам со стороны России в этот период. Америка станет близким союзником Польши, Чехии, Венгрии и Румынии, которые могут сформировать в этот период военный союз под руководством Польши, который Фридман называет "польским блоком", - писал он.

Третья мировая война между двумя коалициями (американо-европейской и турецко-японской) разразится где-то в 2050 году.

"Война будет начата со скоординированного скрытого нападения японской и турецкой империй на Соединенные Штаты и их союзников. Война будет формой ограниченной войны, и по своему ведению она будет сильно отличаться от тотальной войны, такой как Вторая мировая война 20 века. Соединенные Штаты и их союзники победят", - полагает эксперт.

Кстати, по предсказаниям Фридмана, Румыния аннексирует Молдову, а США во второй половине XXI века столкнется с Мексикой.

Что касается Украины, то в интервью в 2016 году Фридман прогнозировал, что напряженность между Киевом и Москвой может увеличиться.

"Россия надеется, что США потеряют терпение и согласятся на урегулирование. Между тем США считают, что финансово ограниченная Россия разорится, если ее заставят ждать. Ни одна из сторон не полностью уверена в своей возможности победить в Украине, так что риторика станет более интенсивной", - заявлял он.

В своей колонке уже после избрания Байдена эксперт предсказывал, что "США займут более антагонистическую позицию в отношении России, вторгающейся в "ближнее зарубежье" (Южный Кавказ, Беларусь, Украина)".

Прогноз по сфере влияния Турции, который опубликовал Фридман, действительно казался актуален в 2009 году в плане расширения влияния турков на Ближний Восток.

Однако к настоящему времени, ситуация тут для Турции ухудшилась. Против нее сформировался сильный альянс Египта (с ним Эрдоган поссорился из-за поддержки братьев-мусульман) и Саудовской Аравии. Откровенно враждебные отношения у турков с президентом Сирии Башаром Асадом. При этом туркам так и не удалось взять под свой контроль большую часть Сирии. Зато сильно укрепили позиции и в Сирии, и в Ираке курды, с которыми Эрдоган враждует.

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Турки пытаются закрепиться в Ливии, помогая одной из враждующих сторон удержаться у власти. Но ситуация там очень шаткая. К успехам турков можно отнести войну в Карабахе, которую выиграл Азербайджан. Но, опять же, и здесь победа не окончательная - большую часть Карабаха азербайджанцы не вернули, а в Закавказье вошли российские миротворцы.

Зато в чем Фридман оказался прав - это касательно ухудшения отношений Турции и США. Этот процесс действительно набирает обороты.

Но в целом, геополитическая картина для Турции в регионе отнюдь не радужная.

Тренд Эрдогана

Другой вопрос – зачем в Турции снова раскручивают тему возрождения Османской империи.

"Когда некая тема ложится в одобренный властями тренд, ссылаются и на американские источники. Такая постановка вопроса, как в карте Фридмана, удачно вписывается в претензии Анкары на восстановление влияния в пределах территории всей бывшей Османской империи, что помогает властям сохранять и наращивать электорат. Однако пока это все лишь на уровне закулисья, к открытому конфликту с Россией или Украиной Турция не готова. Но в перспективе крымская карта еще может разыгрываться, в зависимости от отношений с Россией", – говорит нам турецкий политолог Мустафа Карачай.

Вслух Эрдоган о "турецком Крыме" никогда не говорил, но в правящих элитах обсуждают тему "сбора османских земель" как элемент привлечения и удержания электората.

"Конечно, президент Турции хотел бы "вернуть Крым", как и турки-националисты, с которыми он заигрывает. А пока же Эрдоган пытается лавировать между Украиной и Россией, отстаивая собственные интересы в регионе. Официально он постоянно повторяет, что Турция не признает аннексию Крыма. Но это лишь слова – никаких санкций протий России он не предпринимает", - сказал в разговоре со "Страной" Юнус Эрдогду – турецкий журналист, живущий в Украине.

По словам Эрдогду, крымская тема сейчас разгоняется турецкими националистами.

Еще один фактор - Эрдогану важно демонстрировать поддержку крымским татарам, которые являются вторым по величине национальным меньшинством в Турции после курдов. В то же время Турция сотрудничает с Россией (закупает российские комплексы противовоздушной обороны С-400, возводит АЭС, строит в обход Украины "Турецкий поток").

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"Поэтому дальше разговоров о "возвращении Крыма" в состав Турции не зайдет. А трансляция прогнозов о "восстановлении Османской империи" рассчитаны на часть электората, но это не значит, что есть возможности и условия для их воплощения в жизнь", - говорит нам турецкий политобозреватель Огуз Челиккол.

У Зеленского карты с "турецким" Крымом "не заметили"

В России уже отреагировали на демонстрацию по ТВ в Турции старой карты с американским геополитическим прогнозом.

"Мечты о Новой Османской империи. Они не осуществятся, но весьма показательны: в Турции мощны силы национализма. Говорят, мечтать не вредно", – написал в Facebook сенатор Алексей Пушков.

В Украине пока никакой реакции. Хотя это удивительно, учитывая, какая волна зрады поднимается, если где-то появляется карта с Крымом в составе России. Но ни вызова турецкого посла, ни гневных постов украинских патриотов не последовало.

И этому есть объяснение - Киев плотно сотрудничает с Анкарой. Зеленский с момента избрания уже трижды встречался с Эрдоганом. Украина закупает в Турции ударные беспилотники, а также вновь активизировала преследования турецких диссидентов, которые скрываются в нашей стране от режима Эрдогана.

По Крыму Эрдоган в очередной раз заявил, что не признает его аннексию и пообещал помощь крымским татарам. Они с Зеленским договорились о создании некой "Крымской платформы" по возвращению полуострова в состав Украины, правда, не указывается, каким образом турки в этом деле будут помогать.

Тем более с учетом появления карт, где Крым относится к их зоне влияния.

Александра Харченко

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