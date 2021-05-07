Зачем рейхсфюрер СС Гиммлер искал Святой Грааль и молот бога Тора

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер AP Photo

Шеф СС Генрих Гиммлер основал институт, где ученые пытались найти мистическое обоснование идеям Адольфа Гитлера. Почему христианство и европейская культура в целом перестали устраивать руководство рейха? Зачем самым жестоким людям двадцатого века понадобился Святой Грааль?

Об этом пишет La Vanguardia.

Из-за своей страсти к оккультизму Генрих Гиммлер основал институт, где ученые пытались найти научное объяснение идеям, в которые верил один из главных деятелей Третьего рейха. Даже сам Адольф Гитлер считал, что он зашел слишком далеко.

С XIX века Германия славилась тем, что там стали появляться совсем не христианские организации разных псевдорелигиозных культов. Среди них было загадочное Общество Туле, которое сочетало в своей деятельности оккультизм с расистскими и пангерманистскими идеями. На самом деле, некоторые члены этой группы заложили основу Немецкой рабочей партии еще в 1919 году, а через год на ее основе Адольф Гитлер создал свою ныне повсеместно запрещенную Национал-социалистическую немецкую рабочую партию.

Среди новых сторонников национал-социалистического движения был застенчивый молодой человек интеллигентного вида. Казалось, что он пытался скрыть от мира свои глаза за круглыми очками с толстыми линзами. Звали его Генрих Гиммлер (Heinrich Himmler). Несмотря на отсутствие доказательств того, что он входил в Общество Туле, доподлинно известно, что он был знаком с некоторыми его членами.

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Оставаясь формально католиком, Генрих Гиммлер начал верить в карму благодаря общению с членами таких обществ и чтению индуистских текстов. Например, он всегда носил с собой копию "Бхагавадгиты". Генрих Гиммлер верил в реинкарнацию герцога Саксонии Генриха I Птицелова (876-936), которого считали основателем Германии. Из-за влияния окружения он начал сомневаться в догматах католицизма, а затем и вовсе от них отказался.

Генрих Гиммлер все больше интересовался астрологией и ясновидением, а также был сторонником различных спиритуалистических и неоязыческих теорий. Генрих Гиммлер считал, что немцы стали жертвами заговора евреев, поэтому, по его мнению, единственным вариантом должны были стать очистка немецкой расы от чуждых ей христианских элементов и возвращение к социальным и религиозным истокам. Так Германия вновь могла стать сильной.

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Для Генриха Гиммлера "Артаманская лига" была источником вдохновения. Так появились многие элементы войск СС, например, черный цвет формы, руны и огненные ритуалы. "Артаманская лига" была ультранационалистической молодежной группировкой, которая поддерживала идею возвращения в деревню "к земле" ради ведения здорового образа жизни.

По мнению Генриха Гиммлера, военная подготовка предоставляла возможность бороться с разрушительным космополитическим урбанизмом. Жесткие, почти солдафонские нормы поведения и одержимость чистотой расы были принципами, которые Генрих Гиммлер заложил в основу Черного ордена, то есть войск СС. Именно они должны были править судьбой Великой Германии в будущем. Однако будущее это, слава Богу, так и не наступило.

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Очевидно, Генрих Гиммлер решил, что немцы были родственниками оставшихся в живых жителей Атлантиды, которые основали могущественную цивилизацию в предгорьях Гималаев. Кроме того, он был одержим существованием Святого Грааля, так как считал его зашифрованным источником таинственных знаний. Такие идеи появились после прочтения книги "Крестовый поход против Грааля" (Kreuzzug gegen den Gral) Отто Рана (Otto Rahn), в которой было сказано, что таинственный объект находится где-то в стране катаров ("чистых"). Впоследствии Отто Ран начал работать в Главном управлении СС и продолжил расследование, о результатах которого докладывал лично Генриху Гиммлеру.

На деятеля Третьего Рейха оказывала влияние еще одна интересная личность. Речь идет о Карле Марии Вилигуте (Karl Maria Wiligut), у которого была возможность воплощать в жизнь свои идеи. Какое-то время он провел в психиатрической больнице с диагнозом шизофрении. В этом нет ничего удивительного: пациент Карл Мария утверждал, что происходит из очень древнего рода от самого бога Тора, а также был подвержен экстатическим припадкам, во время которых считал себя провидцем.

Именно он предложил Генриху Гиммлеру превратить старую саксонскую крепость в Вевельсбурге в духовный центр СС. Для организации ему предоставили большую библиотеку книг, посвященных германским и оккультным темам, а также склеп, в котором можно было проводить собрания.

Однако для распространения таких убеждений в немецком обществе была необходима научная основа. Генрих Гиммлер это отлично понимал. Поэтому немецкое руководство решило создать уважаемый институт, который предоставил бы доказательства существования этих идей. Такой организацией должна была стать организация "Аненербе" ("Наследие предков" в переводе с немецкого).

В поиске доказательств

По распоряжению Генриха Гиммлера в 1935 году была создана организация "Наследие предков", известная как "Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков", или "Аненербе". Ее цель заключалась в том, чтобы найти доказательства германского прошлого и подтверждения превосходства арийской расы, а также возродить великие знания, которые считались потерянными.

Немецкое руководство планировало делиться полученными знаниями всеми доступными средствами: например, писать публикации, организовывать конференции, просвещать по радио и снимать документальные фильмы. Так об этом должны были узнать все жители Германии. Президентом организации был образованный голландский филолог Герман Вирт (Herman Wirth), а управленцем – энергичный германист Вольфрам Зиверс (Wolfram Sievers).

Затем организация "Аненербе" начала привлекать ведущих ученых из всех социальных групп, которые хотели увязать исследования с предвзятыми идеями и развивать научную истину в соответствии с идеологическими вкусами покровителей. Так проводили экстравагантные исследования, например, сам Герман Вирт утверждал, что нашел свидетельства Священного Писания скандинавской страны, которая послужила основой для всех остальных. Кроме того, в организации изучали магические ритуалы Карелии и искали молот бога Тора. Постепенно Адольф Гитлер терял терпение.

В результате фюрер принял решение изменить курс работы "Аненербе". На смену Герману Вирту пришел знаток санскритской литературы Вальтер Вюрст (Walter Würst). Больше не было шарлатанов, начали работать знаменитые ученые, однако все сохранили верность подходу Генриха Гиммлера.

В то время как лингвисты пытались восстановить древний арийский язык, а сторонники классического подхода искали северные корни культур Древней Греции и Рима, "Аненербе" также организовала несколько экспедиций. Их широко освещали в СМИ. Цель заключалась в том, чтобы проследить перемещение арийцев после исчезновения предполагаемого потерянного континента. Самая известная экспедиция направилась в Тибет, однако были и другие, например, на Ближний Восток, в Хорватию, Норвегию и Италию.

Когда началась Вторая мировая война, экспедиции на Канарские острова и в Боливию стали просто невозможны, однако "Аненербе" продолжала исследования. В те времена немцы получили доступ к тысячам музеев, библиотек и частных коллекций на оккупированных территориях, поэтому стали организовывать экспедиции в Польшу, Францию и Россию. Так нацисты занимались грабежом.

Падение Германии означало конец "Аненербе". Некоторым членам организации была уготована незавидная судьба: самые глупые погибли на поле боя за нацистов, другие предстали перед судом за военные преступления. Однако большинство "исторических экспертов" после войны спокойно продолжали заниматься преподавательской деятельностью в университетах.

Серхи Вич Саэс

Перевод: ИноСМИ