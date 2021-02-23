Забытый шпион, благодаря которому СССР выиграл Вторую мировую войну

Рихард Зорге (1895-1944), советский разведчик, Герой Советского Союза РИА Новости

Этот советский шпион был поистине невероятной фигурой. Один из немногих, кто был вхож в ближние круги Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Его информация помогла спасти Москву от оккупации немцами в 1941-м.

Об этом пишет El País.

В книге повествуется о Рихарде Зорге, советском разведчике, работавшем в Токио, который сообщил Москве о предстоявшем нападении фашистской Германии. Однако Сталин ему не поверил.

Победы в войнах одерживаются не только на поле боя, но и на скользком и опасном пути шпионажа. Во время Второй мировой войны некоторые шпионы ценились не меньше, чем целые дивизии. Одним из таких разведчиков был Рихард Зорге, который смог достать решающую для развития конфликта информацию — о нападении нацистской Германии на СССР, запланированном на июнь 1941 года, однако Сталин не поверил этому. Зорге также разузнал о том, что Япония не собирается нападать на Советский Союз со стороны Сибири, и поэтому советское командование могло бросить все силы Красной Армии на оборону Москвы, которая на тот момент была почти в руках фашистов. Такой маневр изменил ход войны и истории в целом.

Британский журналист, давний московский корреспондент и писатель, специализирующийся на темах, связанных с Россией и СССР, Оуэн Мэтьюз (Owen Matthews) недавно опубликовал книгу "Безупречный шпион" (An Impeccable Spy), рассказывающей о жизни Рихарда Зорге, советского агента, засланного резидентом в Токио, где он сошелся с людьми, от которых можно было получать ценнейшие сведения. Зорге — один из известнейших шпионов Второй мировой войны, однако писатель использует в своей книге советские архивы, которые до недавних пор были засекречены. Значимость фигуры Зорге показывает, например, то, что он был единственным человеком, который был вхож в ближайшие круги Адольфа Гитлера, японского премьер-министра принца Коноэ (Konoe) и самого Иосифа Сталина. Зорге напрямую общался с теми высокопоставленными лицами, которым доверяли всю информацию упомянутые лидеры.

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"Сложно представить себе шпиона, у которого бы были связи такого уровня", — заявил 49-летний Оуэн Мэтьюз в своем интервью из Оксфорда, которое проходило по видеосвязи. "Наверное, только Ким Филби (Kim Philby) [один из важнейших двойных агентов времен холодной войны] добился чего-то подобного, поскольку он был офицером связи между МI6 (Британской секретной разведывательной службы) и правительством США. Однако это были профессиональные связи. Зорге же не то чтобы как-то отличался от всех участников Второй мировой войны, однако он постоянно и напрямую общался с высокопоставленными немецкими чиновниками и сумел наладить отношения с [германским] послом и другими людьми, которые ему доверяли".

Рихард Зорге родился 4 октября 1895 года в Баку (тогда это была территория Российской империи). Отец его был немцем. Когда Зорге был еще ребенком, его семья вернулась в Германию. Он участвовал в Первой мировой войне, где получил ранение в ногу, из-за чего навсегда остался хромым. За боевые отличия на войне Зорге был награжден орденом Железного креста. В 1919 году будущий шпион вступил в Коммунистическую партию Германии, с тех пор вся его жизнь была посвящена служению этой идеологии. Он стал советским разведчиком и выполнял задания сначала в Германии, а затем в Китае. В Шанхае у него завязались любовные отношения с другой известной шпионкой Урсулой Кучински (Ursula Kuczynski), биографию которой описал в своей книге "Агент Соня" Бен Макинтайр (Ben Macintyre), автор известной книги о шпионе Киме Филби (речь идет о книге "Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби" — прим.).

Создав себе для прикрытия надежный образ нациста и журналиста, в 1933 году Зорге обосновался в Токио. Там он подружился с Ойгеном Оттом (Eugen Ott) — военным атташе при немецком посольстве в Японии, который позже, в решающий для Третьего рейха период времени, когда нацистское руководство пыталось всеми способами сделать так, чтобы Япония вступила в войну, занимал должность посла Германии. Несмотря на то, что Зорге вел себя абсолютно безрассудно, кутил и постоянно заводил романы, раскрыли его только в 1941 году по чистой случайности, не имевшей отношения к его приключениям, связанным с употреблением алкоголя. В 1944 году его казнили. О том, как он выполнял свою работу, хорошо говорит тот факт, что, когда нацисты поручили полицейскому атташе Йозефу Мейзенгеру, известному по прозвищу "Варшавский мясник" за свою жестокость, расследовать деятельность Зорге, они подружились и стали компаньонами в различных увеселениях.

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"В основу названия положено высказывание Кима Филби, который говорил, что работа Зорге была безупречной. Однако, по мере того, как развивается сюжет, становится понятно, что такое название — ирония, ведь на самом деле к выполнению заданий он относился неосторожно. Нет какого-то разумного объяснения, почему его не раскрыли раньше: ему очень везло, да и многие считали его немецким шпионом, а не советским. Он был тесно связан с гитлеровскими секретными спецслужбами. Например, когда в день нападения Германии на СССР Зорге напился, залез на стол и, стоя перед нацистами, крикнул, что Гитлеру придет конец, все рассмеялись, подумав, что это шутка". Рихард Зорге создал в Японии разветвленную разведывательную организацию, которую раскрыли вместе с ним. В настоящее время в Мадриде проходит выставка японского фотографа Томоко Йонеда (Tomoko Yoneda), которая будет открыта до 9 мая. Художница специализируется на фотографиях памятных мест, и на некоторых изображениях можно увидеть места, где Зорге встречался со своими шпионами.

Именно в Токио Зорге узнал важную информацию: что, несмотря на пакт о ненападении, заключенный между Германией и Советским Союзом, Гитлер собирался вторгнуться в СССР 22 июня 1941 года, начав так называемую операцию "Барбаросса". Однако советский Верховный Главнокомандующий, увлеченный кровавыми расправами, приказав до этого казнить тысячи офицеров и разведчиков Красной Армии, не поверил словам Зорге. Причиной такого скептического отношения Сталина стало еще и то, что его главные советники старались как можно оптимистичнее доносить до него неприятную информацию, опасаясь гнева своего начальника. Тем не менее, как только руководство увидело, что Зорге говорил правду, оно доверилось Зорге и взяло на вооружение другую его подтвердившуюся теорию: что Япония объявлять войну Советскому Союзу не будет.

"Самым интересным в этой книге является то, что никогда прежде история Зорге не рассказывалась с русской стороны, — считает Оуэн Мэтьюз. — Есть то, что можно увидеть во многих историях о шпионах: у вас могут быть превосходные агенты на местах, которые добывают вам ценную информацию, однако все это бессмысленно, если вы не умеете воспользоваться ею. В 1941 году в советских шпионских кругах царила такая атмосфера подозрительности, что не верили никому. Именно это и случилось с Зорге: с одной стороны, советское руководство не верило ему, с другой стороны, какие-то из его сведений все-таки использовались, потому что они считались очень надежными. История Сталина, который не поверил ни Зорге, ни другим 18 агентам, которые также сообщили ему об операции "Барбаросса", хоть и в меньших подробностях, является ярким примером так называемого туннельного видения — неспособности поверить чему-то, что не соответствует вашим предубеждениям. Это происходит со всеми тоталитарными режимами".

История Зорге пересекается с историей автора его биографии. У бабушки жены Мэтьюза (она русская) есть дача в Подмосковье. В ноябре 1941 года немецкие войска, находясь всего в двух километрах от этого дома, готовились к окончательному наступлению на Москву. Однако, когда уже все казалось потерянным, пришли тысячи сибирских солдат и остановили наступление фашистов. Женщина, ушедшая из жизни в 2017 году, вспоминала, как вдруг услышала странный шум, напоминавший рокот грома: это был храп сибирских военных, которые спали на снегу.

Те сибиряки оказались там благодаря ценным сведениям, раздобытым Рихардом Зорге. Писатель уверен: "Целью почти всей разведывательной деятельности XX века было обнаружить других шпионов, одни агенты выдавали других агентов, как, например, Джордж Блейк (George Blake) или Ким Филби. В своей разведке они руководствовались тактиками, а не стратегиями. Зорге был исключением. Генерал Шарль де Голль (Charles de Gaulle) ненавидел шпионов и, когда говорил о них, называл это "маленькими шпионскими историями". Однако история Зорге не была "маленькой". Он умел достать важную информацию, которая в итоге изменила ход истории".

Гильермо Альтарес

Перевод: ИноСМИ