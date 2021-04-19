За Гитлера и Аллаха: Как мусульман заманивали на службу в Третий рейх

Фюрер Германии Адольф Гитлер приветствует детей, сражающихся за него возле бункера abc.es

В печать выходит новая книга "Мусульмане и война нацистской Германии", написанная преподавателем истории Лондонской школы экономики и политических наук. Впервые историк действительно тщательно изучил щекотливую тему: многочисленные способы, которыми нацистская Германия пыталась привлечь на свою сторону в войне мусульман.

Об этом пишет ABC.

Историк Давид Мотадель тщательно анализирует попытки нацистов наладить сотрудничество с мусульманами во время Второй мировой войны.

Преподаватель истории в Лондонской школы экономики и политических наук Давид Мотадель (David Motadel) рассказывает, что, когда Адольф Гитлер, находясь в фюрер-бункере (рейхсканцелярии), оплакивал крах Третьего Рейха, его преследовала навязчивая идея, от которой сердце его сжималось: почему ему так и не удалось поднять всех мусульман мира на борьбу с врагами? Дело не в том, что он верил в Аллаха. Гитлер был убежден, что благодаря воинственному характеру ислама мусульмане могли стать очень сильными и надежными бойцами-союзниками. "Их воззвания к отважной борьбе легко понять. Ведь в итоге праведные мусульмане попадают в рай, где их ждут прекрасные гурии и где вино льется рекой", - писал Гитлер в 1941 году. По его мнению, мусульманский рай не имел ничего общего с "банальным христианским раем".

Именно в этом и состоит основная идея новой работы Мотаделя "Мусульмане и война нацистской Германии" (Islam and Nazi Germany's War). Впервые историк действительно тщательно решил изучить столь малоизвестную и малопривлекательную тему: многочисленные способы, которыми нацистская Германия пыталась привлечь к участию в войне мусульман. Нацисты считали их представителями низшей расы, но после двух крупных поражений от войск, в рядах которых сражались мусульмане,- в Сталинградской битве и в сражении при Эль-Аламейне - нацисты решили, что на их стороне мусульмане могут принести колоссальную пользу.

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Цель этой работы сама по себе достаточно амбициозна, но важно отметить, что автор подошел к своей задаче весьма ответственно и рассматривает проблему со всех сторон. Конечно, он затрагивает местные интересы различных мусульман, но в итоге делает ряд обобщенных выводов. Поэтому на страницах этого труда можно будет прочитать о том, как нацисты распространяли пропагандистские листовки и давали сообщения на радио с целью завоевать доверие жителей Африки и Ближнего Востока, а также об отношениях Гитлера с известным муфтием Иерусалима или его коллегой из Вильнюса. Последний считал, что союз с Третьим Рейхом был необходим для возвращения мусульманских территорий в Европе и Центральной Азии.

Разумеется, значительную часть работы Мотадель посвятил анализу того, как мусульмане попадали в ряды вермахта и СС. Он приводит имена и фамилии тех, кто состоял на службе в бесчисленном множестве организаций, созданных на территории Боснии, Албании (где находились военнопленные) и Крыма. Вся эта деятельность осуществлялась под знаком принципа, не раз упомянутого идеологом нацизма Йоханном фон Леерсом (Johann von Leers) - "для праведного мусульманина еврей - враг".

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Тем не менее читатель не найдет в этой книге забавных историй и любопытных фактов, призванных облегчить чтение. Будь то к лучшему или к худшему, работа Мотаделя представляет собой исчерпывающее исследование, в котором автор не поскупился на даты, имена и должности. То же касается и довольно пространных сносок внизу страницы, которые несмотря на это имеют немаловажное значение, поскольку позволяют сделать выводы, которые до недавнего времени почти не затрагивались в книгах о Второй мировой войне. Для Давида Мотаделя это настоящая победа, но и поражение в какой-то степени: сможет ли неподготовленный читатель справиться с таким колоссальным объемом беспрецедентных и точных данных, собранных всего на четырехстах страницах? В этой книге действительно представлена достоверная информация, которая может вызвать большой интерес, однако подойдет она, пожалуй, не всякому читателю.

Мануэль Вильяторо

Перевод: ИноСМИ