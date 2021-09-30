"Юродство" в СНБО. Деркач обвинил Данилова в госизмене на "понятном" секретарю языке

Секретарь СНБО Алексей Данилов Фото из открытых источников

Оригинал - в Telegram-канале Андрея Деркача.

Обратился к гражданину Данилову на понятных ему буквах, чтобы даже до него дошло о чем идет речь:

"Yasnovelmozhnomu panu Danilovu, zoologu luganskomu, obroki i mzdu sobirayushchemu, potoki burlyashchiye v ruslo na Bankovoy napravlyayushchemu, na SNBO v lichine sekretarya vossedayushchemu, inturistov obsluzhivayushchemu, lyudyam nashim obidy i vorovstvo chinyashchemu.

Otvechaya na vashi nesmyshlenogo v yazykakh mestnykh chayaniya, na latyni izyasnyatsya zhelayushchego, speshim dovesti do uma vashego putannogo zrady i problemy vlast vashu, uzurpatorov, ozhidayushchiye.

Dokole zhe latyn – sut yazyk mertvyy, a latinitsa – bukvitsy zamorskiye; dokole dlan sekretarya buystvuyushchaya na yazyk ukrainskiy sanktsiyu karayushchuyu ne vozlozhila, da perstom tsarstvennym movu rodnuyu na latinitsu ne izmenila, na rodnom gosudarstvennom yazyke izyasnim fakty mrakobesiya na zakon posyagayushchego, uzurpatsiyu vlasti oblichayushchiye i chlenov SNBO yurodstvo vyyavlyayushchiye".

из открытых источников

А теперь перевод:

"Ясновельможному пану Данилову, зоологу луганскому, оброки и мзду собирающему, потоки бурлящие в русло на Банковой направляющему, на СНБО в личине секретаря восседающему, интуристов обслуживающему, людям нашим обиды и воровство чинящему.

Отвечая на ваши несмышлёного в языках местных чаяния, на латыни изъясняться желающего, спешим довести до ума вашего путанного "зрады" и проблемы власть вашу, узурпаторов, ожидающие.

Доколе же латынь – суть язык мертвый, а латиница – буквицы заморские; доколе длань секретаря буйствующая на язык украинский санкцию карающую не возложила, да перстом царственным "мову" родную на латиницу не изменила, на родном государственном языке изъясним факты мракобесия на закон посягающего, узурпацию власти обличающие и членов СНБО юродство выявляющие".

Ну а если серьезно, то суть моего обращения к Данилову следующая: как мне стало известно из официальных источников, санкции, которые применила ко мне РНБО, были приняты по предложению СБУ. Однако, на запрос моего адвоката в СБУ заявили, что у них отсутствует какая-либо информация компрометирующего характера, которая могла бы стать причиной персональных санкций.

По информации журналистов-расследователей, введение персональных санкций против меня является действиями гражданина Данилова в ответ на личную просьбу работников посольства США в Украине, которые лоббируют интересы разоблаченной нами международной преступной группировки.

Вместе с этим, мною была получена информация, которая свидетельствует про совершение вышеуказанным персонажем особо тяжкого преступления против интересов государства – государственной измены. Гражданин Данилов действовал по просьбе иностранного государства умышленно против народного депутата Украины, тем самым способствуя бизнесменам и политикам – членам международной преступной организации, которая разграбляли и продолжают разграблять наше Государство.

Я и другие народные депутаты и журналисты-расследователи всегда сотрудничали в своей деятельности с журналистами различных изданий, которые помогали разоблачать и освещать факты международной коррупции и внешнего управления, некоторые из них (NewsOne, ZIK, "112", Strana.ua, Sharij.net, Only News, "Эра-Медиа") также попали под "санкционный напалм" СНБО Украины, тем самым действия Данилова создали препятствия профессиональной журналистской деятельности, что подпадает под признаки уголовного преступления.

У Данилова сформировалось ложное представление о том, что прикрываясь коллективной ответственностью всех членов СНБО Украины, он сможет избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.

Хотелось бы обратить внимание гражданина Данилова на то, что у него есть возможность избежать ответственности, воспользовавшись положением ст. 60 Конституции Украины, а именно: "Никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдание и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность".

Правда, не факт что эта норма освободит от ответственности в том случае, когда он лично сфальсифицировал материалы для принятия такого приказа.

Андрей Деркач