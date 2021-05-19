Юрий Фломин: Об инсульте, его последствиях и лечении

Эксперт Минздрава по неврологии и инсульту Юрий Фломин Фото из открытых источников

Поговорим об инсульте.

При инсульте есть очень ограниченное время для использования наиболее эффективных лечебных вмешательств. Времени мало, и поэтому все, кто видит симптомы, должны быстро понять, что происходит. И если это инсульт, то необходимо соответственно правильно действовать. Это обязательно вызов скорой медицинской помощи по телефону 103.

Наиболее типичными признаками инсульта являются слабость половины тела. Например, что-то с человеком не так. Просите человека поднять две руки. Например, одну руку человек может держать, а другая опустилась. Это очень похоже на инсульт.

Смотрите на лицо, а у нее оно скошено на один бок. Человек говорит или улыбается – одна сторона движется нормально, а другая скошена.

И нарушение речи. Человека спрашиваете как вас зовут, а он не может сказать. Он что-то хочет сказать – вы не понимаете: речь искаженная, речь ненормальная. Это может быть признаком инсульта.

В мире устоявшейся англоязычной аббревиатурой является ФАСТ: ф-фейс, а – арм, с – спич, т-тайм. Если у человека лицо скошено, одна рука слаба, речь нарушена, время вызвать скорую.

Первая домедицинская помощь проста – человека надо положить в горизонтальное положение, дать ему возможность дышать. Если там был галстук или узкий воротничок, расстегнуть, повернуть на бок – при инсульте относительно часто бывает рвота, и чтобы человек не подавился, нужно повернуть на бок, чтобы он мог свободно дышать. И не оставлять без присмотра.

Не стоит давать лекарства – все стараются мерить давление и дать какую-то таблетку. Этого делать не надо, потому что при инсульте довольно часто есть нарушение глотания, и все, что у человека во рту, может попасть в легкие и вызвать осложнения. Поэтому таблетку, которую вы даете пациенту, если у него инсульт, вместо того, чтобы попасть в желудок, попадет в легкие и вызывает осложнения. Поэтому этого нельзя делать.

Надо, чтобы человек свободно дышал, покой, горизонтальное положение на боку и не оставлять в одиночестве, пока не прибудет скорая до того момента, пока не появится медицинская помощь.

Инсульт является заболеванием преимущественно людей пожилого возраста. Риск инсульта существенно возрастает в возрасте за 55-60 лет. Но он может случаться в любом возрасте: даже у младенцев, у детей школьного возраста. Количеством людей с инсультом молодого возраста от 18 до 50 лет – есть относительно мало. Складывается впечатление, что их стало больше, поскольку она чаще стали попадаться на глаза – из-за организации помощи они стали попадать в центры, где ведется учет таких пациентов. С другой стороны, растет распространение факторов риска инсульта. А среди них такие, как неправильное питание, малоподвижный образ жизни и относительно мало движений.

Сказать четко, что пожилые люди перестали болеть, а молодые начали болеть – так сказать нельзя.

На 50% здоровье человека зависит от образа жизни, на 20% от условий жизни, на 20% от наследственности, на 10% от медицинской помощи. Инсульт, как и любые неинфекционные заболевания, – очень сильный риск приобрести это заболевание зависит от образа жизни человека.

Исследователям удалось найти 10 факторов риска. И эти 10 факторов риска вызывают более 90% всех инсультов. Если бы их не было, то мы могли бы уменьшить количество инсультов на 90%. И среди этих факторов большинство – это касается образа жизни.

Нездоровое питание: каждый четвертый инсульт обусловлен нездоровым питанием.

Малоподвижный образ жизни: каждый пятый инсульт связан с малоподвижным образом жизни.

Психоэмоциональные факторы, стрессы – об этом много говорят, хотя их влияние на самом деле меньше, чем нездорового питания.

Безусловно, медицинские заболевания, медицинские проблемы.

Высокое давление, высокий уровень холестерина, заболевания сердца.

Еще факторы, относящиеся к образу жизни, это курение и злоупотребление алкоголем.

Практически 50% мужчин в Украине курят, а в среднем среди всего населения – треть, женщин гораздо меньше. Четверть имеет избыточный вес. Около 35% имеют высокое давление. Порядка 40% имеют высокий холестерин. Где-то треть населения Украины имеет 3-5 факторов. То есть одновременно влияет не только один – курение или повышенное давление, они добавляются друг к другу и увеличивается риск.

Инсульт довольно часто делит жизнь пополам до и после. До инсульта человек жил своей жизнью: он мог ходить, он мог говорить, он не зависел от посторонней помощи, он работал, он имел какой-то досуг. После инсульта, если перестала работать правая рука и правая нога, нарушилась речь, нет чувствительности правой половины тела. То есть человек не ходит, человек нуждается в посторонней помощи в повседневной жизни – не может самостоятельно одеться, не может самостоятельно пойти душ принять или воспользоваться гардеробной, и не может жить без того, чтобы ему кто-то помогал. То есть была одна жизнь семьи, стала другая жизнь семьи. Потому что кто должен помогать такому пациенту? Или семья должна тратить средства, чтобы нанимать такую помощь, поскольку социальной поддержки такой у нас в Украине пока нет. Или кто-то из родственников должен бросить работу и уделять время, чтобы помочь своему родному человеку жить, иначе он не сможет давать бой этому всему. Инсульт помимо медицинских имеет серьезные социальные и экономические последствия, поскольку это массовое явление. По данным различных исследований в Украине происходит около 130 тысяч инсультов. Значительная часть таких пациентов умирает после инсульта. Но значительная часть не умирает, а уходит из больницы с последствиями, и всю жизнь сам пациент и его семья должны справляться с этим последствий. А это могут быть нарушения движений, нарушение чувствительности, нарушения самообслуживания, нарушения передвижения, и без посторонней помощи с этим ничего не поделаешь.

Ухаживающие в зоне риска и по депрессиям, и в отношении инсультов, поскольку они испытывают постоянный хронический стресс. Боятся, что что-то не так сделают, то что-то упускают, это изо дня в день – такая нагрузка влияет и на их здоровье.

Восстановиться после инсульта возможно, но это очень зависит от того, какую помощь получил пациент. У нас есть очень эффективные методы лечения, такие как тромболитическая терапия, механическая тромбоктемия. Абсолютное большинство инсультов в Украине – это 80% – вызваны тем, что возникло блокирование артерий мозга. Соответственно, по этой артерии часть мозга получала кровь, кислород, питательные вещества, она перестает это получать и в течение нескольких часов погибает. Но если в течение нескольких часов восстановить кровоток по этому сосуду, то часть мозга останется живой, и возобновит свою нормальную работу, и не оставит никаких последствий.

Если мы восстановили в течение первых нескольких часов кровоток в артерии, например, до левой половины мозга, то мы спасли эту часть мозга, и человек хорошо восстанавливается и может вернуться практически полностью к предыдущей жизни. И наоборот, если мы дали ей умереть, не спасли ее, то мы должны в течение длительного времени, в течение всей жизни преодолевать последствия того, что произошло.

Национальная служба здоровья Украины подписала соглашения, контракты, на сегодняшний день это более 220 больниц. Эти больницы гарантировали, что они имеют все необходимое, чтобы оказать необходимую помощь пациенту. Они имеют компьютерный томограф, чтобы сканировать мозг и установить диагноз, они имеют лекарства, чтобы оказать помощь и лечить пациента, и в том числе они имеют лекарства для проведения тромболитической терапии. НСЗУ возмещает в своем тарифе стоимость этих лекарств. Эти лекарства не дешевые, но за лечение пациента с инсультом с использованием тромболитической терапии этого года НСЗУ возмещает 54 тыс. грн. Этой суммы достаточно, чтобы обеспечить лечение, в том числе с тромболитиком – лекарствами, которые растворяют тромбы в сосудах.

Погибает часть мозга, когда закрыта артерия, погибает в среднем в течение 10 часов. Но из тех методов лечения, которые мы имеем и можем использовать на сегодняшний день, утверждены и имеют полное право на жизнь и использование – тромболитическая терапия в течение 4,5 часа. То есть если прошло 4 часа 40 минут, то мы уже ничего сделать не можем – только 4,5 часа с того момента, когда появились первые признаки инсульта.

А если мы не знаем – например, человека нашли с нарушениями, то с момента, когда в последний раз человека видели без этих нарушений.

А механическая тромбоктемия – это когда делается внутрисосудистая операция, хирурги заходят в сосуд, доходят до того места, где закрыта артерия, механически прочищают его, и тогда удаляют оборудование. Это проводят в течение 6 часов от начала заболевания. Есть в мире возможность немного расширить окно для механической внутрисосудистой операции до 24 часов, но нужна сложная система отбора пациентов и сложная визуализация мозга, но в Украине таких центров, где это доступно 24/7, нет.

Я когда это впервые увидел, я был настолько поражен, что было трудно в это поверить. Это было в Канаде, у нас был образовательный визит в 2013 году. На наших глазах скорая помощь доставила пожилую женщину 81-82 года с таким известным фактором риска – мерцательная аритмия. У нее из сердца тромб попал в левую половину головы. У нее не двигалась правая рука и правая нога, она абсолютно ничего не говорила и не понимала, что говорят другие люди. И еще были нарушения зрения и т. д. Она лежала как тяжелобольная. Ей сделали компьютерную томографию, нет противопоказаний. Начинают тромболитическую терапию, ставят катетер в другой сосуд, вводят краску, проверяют состояние сосудов, определяют, что закрыта большая артерия. И сразу же с томографа доставляют в операционную. Там сразу пунктируют артерию и заходят туда. В течение 10 минут они извлекли тромб и восстановили кровоток в артерии. Пациентка была после этого перемещена в отделение интенсивной терапии для наблюдения. Когда мы пришли на следующее утро, мы подходим к палате, и видим, что она ходит по палате. На следующий день она была выписана из больницы безо всяких последствий от этого происшествия.

Юрий Фломин