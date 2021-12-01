Выступление президента - это зачитывание актером манипулятивного реферата
Оригинал - в Telegram-канале "Легитимный".
Выступление президента – это зачитывание реферата, но талантливым актером. Если бы рейтинг у Зе был как в 2019 году, то он бы снова зашкалил. Тогда люди верили его словам, сейчас нет.
Всё выступление только про "победы", но манипулятивно пропускал критические кейсы.
К примеру, ничего не сказал про рост цен на продукты, транспорт и тарифы, зато хвастается каким-то ростом зарплат.
Про Крым хвастается за проведение крымской платформы, но умалчивает, что по закрытым социологическим замерам популярность Украины в Крыму упала еще ниже.
Ничего не говорит про коррупционеров и коррупцию в своем окружении.
Промолчал за высокую смертность в стране, особенно сейчас, когда власть проспала эпидемиологический кейс.
Конфликт на Донбассе засвечивает только с акцентами, которые ему выгодны, но молчит про обещания мира.