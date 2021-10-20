Вторым обвинением Медведчуку Зеленский попытался отвлечь внимание от офшорных скандалов, но вместо этого обвалил свой рейтинг

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Президент Владимир Зеленский, с разгону вляпавшись в офшорный скандал, попытался по-быстренькому замять его, дав команду для новых репрессий в отношении лидера оппозиции Виктора Медведчука. Прокуроры поднатужились, и выудили из "закромов СБУ" новое дело, которое, мягко говоря, выглядит еще более странным, чем первое. Но в этот раз представители власти не смогли сорвать аплодисменты простодушной публики. В последнем соцопросе люди фактически вынесли приговор Зеленскому, обвалив его рейтинг почти на 10%.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы президента Украины проходили бы в ближайшее время, то только 24,7% опрошенных из тех, кто определился с голосом, отдали бы его за Владимира Зеленского. Всего месяц назад – в сентябре, количество поклонников нынешнего президента было более трети – 33,3%.

Куда же они делись, эти 10 процентов, спросите вы? Может их забрал коварный ковид, выкашивающий население с невероятной силой? А может любовь народа начала остывать вместе с батареями в ледяных домах? А может сила доверия прямо пропорциональна цене на газ, от которой мороз по коже даже у бывалых экономистов? Или же снижение симпатий произошло из-за того, что простой и "не такой как все чиновники" парень из народа оказался "таким, как все": хапугой и коррупционером.

Причин обвала рейтинга Зеленского уйма. У каждого, кто разочаровался в президенте, есть своя: половинка батона, вместо целого из-за сумасшедшего роста цен, у пенсионера. Мизерные выплаты для матери-одиночки. Родные тысяч украинцев, которые до сих пор томятся в застенках ОРДЛО из-за неспособности президента по-взрослому сесть и договориться о своих же людях.

А президент, вместо того, чтобы хоть как-то начать расчищать свои же авгиевы конюшни, придумывает очередную "зраду", пытаясь спихнуть все возможные грехи на Медведчука, сделавшего то, что не смог Зеленский, добившись скидки на газ, качественной вакцины от коронавируса, договорившись об обмене пленными, разработав эффективный план по достижению мира на Донбассе.

Самое смешное – Банковая, видимо, искренне поверила в то, что народ настолько глупый, что легко пойдет, как стадо, в нужном Зеленскому направлении, клеймя и ненавидя Медведчука. Но, нет. Люди уже в открытую пишут в соцсетях и телеграм-каналах о том, что Медведчук был прав во всем. А Зеленский – предатель самых чистых и светлых надежд собственного народа.

И это еще не наступила зима. Еще не пришли первые платежки за отопление. Еще не окончательно взлетели цены на все, начиная от продуктов питания, заканчивая топливом и непродовольственными товарами. Поэтому могу посоветовать Зеленскому последовать своему же совету насчет бабушки и корвалола, и запастись седативными средствами. Потому, что рейтинги, которые обнародуют социологи в следующий раз, он сможет посмотреть только с таблеткой валидола под языком. Если, конечно, еще останется на Банковой.

Александр Кальченко