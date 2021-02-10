Вся надежда на "Спутник V": Как Pfizer провалила программу вакцинации в Корее

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

Pfizer провалила программу вакцинации в Южной Корее. Власти страны срочно обращаются к другим вакцинам. Среди первых кандидатов российский "Спутник V".

Об этом пишет JoongAng Ilbo.

Во вчерашней публикации ИноСМИ статьи из центральной южнокорейской газеты JoongAng Ilbo "Спутник V" — величайшее достижение России со времен СССР. Корея расширяет производство вакцины" сообщалось о планах значительного расширения уже осуществляемого совместного производства в Южной Корее российской вакцины "Спутник V". В то же время конкретных данных о планах Южной Кореи по ее приобретению не приводилось.

В сегодняшнем выпуске JoongAng Ilbo сообщает о состоявшемся 8 февраля вечером брифинге директора Корейского национального агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ун Гён (Jeong Eun-kyeong), на котором чиновница впервые официально заявила, что южнокорейские власти рассматривают вопрос о приобретении и использовании в стране российской вакцины "Спутник V".

При этом, как указывает газета, Чон Ун Гён связала это решение со срывом компанией Pfizer программы задействования своей вакцины в Южной Корее. Компания нарушила сроки поставки препарата в Южную Корею. В настоящее время Pfizer из этой программы исключена.

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В качестве временной меры Корейское национального агентство по контролю и профилактике заболеваний приняло решение о задействовании на первом этапе вакцинации вакцины AstraZeneca, которая уже аккредитована и совместно производится в Южной Корее на фармацевтическом предприятии SK BioScience в Андоне (провинция Кёнбук).

В настоящее время зарезервировано 750 000 доз этой вакцины корейского производства, которые начнут вводиться пациентам с 24 февраля. Среди реципиентов вакцины будут прежде всего врачи и медицинский персонал, госслужащие и, частично, больные. Списки получателей вакцины будут готовы к 20 февраля. Первый этап вакцинации препаратом AstraZeneca, по словам Чон Ун Гён, займет 2-3 дня. В Южной Корее подготовлены условия для осуществления прививок в 2000 медицинских учреждений и пунктов.

Однако надолго вакцины AstraZeneca в Южной Корее не хватит. Возможности по ее дополнительному производству ограничены. В сложившихся условиях южнокорейские власти начинают официальное рассмотрение возможности приобретения для вакцинации российской вакцины "Спутник V", разумеется, после ее сертификации в стране. При этом учитывается тот факт, что "Спутник V" уже производится в Южной Корее и имеются планы значительного увеличения выпуска вакцины.

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Директор южнокорейского агентства по контролю и профилактике заболеваний отметила, что последние данные серьезных медицинских источников значительно повысили привлекательность российской вакцины. Ее эффективность сейчас определяется в 91,6%. Серьезных побочных эффектов у "Спутника V" не зарегистрировано. Для Южной Кореи принципиально важен еще и тот момент, что доказанная эффективность "Спутника V" в отношении возрастной группы старше 65 лет составляет 91,8%. Это важно для быстро стареющего корейского общества.

У AstraZeneca соответствующие показатели по старшей возрастной группе существенно хуже. В этой связи южнокорейское бюро по контролю за фармацевтическими продуктами осторожно подходит к вопросу использования этой вакцины для людей старше 65 лет.

Правда, Чо Ун Гён попыталась здесь оговориться. Как цитирует ее газета JoongAng Ilbo, чиновница заявила: "Следует пояснить, что бюро по контролю за фармацевтическими продуктами не делало заявлений о том, что AstraZeneca не эффективна для людей старше 65 лет. Просто речь идет о том, что по этой теме мы еще не располагаем достаточной информацией, и нам следует в этом вопросе проявить повышенную осторожность".

JoongAng Ilbo сообщает, что один из виднейших эпидемиологов Южной Кореи, заведующий кафедрой эпидемиологии университета "Корё" Чо Вон Сок высказался следующим образом: "Нам нужно комплексно и честно оценивать наиболее подходящие для использования в Южной Корее вакцины, независимо от страны производства. Важны только эффективность и безопасность".

Перевод: ИноСМИ