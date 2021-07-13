Встреча Зеленского с Меркель: О чем говорили лидеры стран

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

О чем говорила Ангела Меркель с Владимиром Зеленским во время его визита в Берлин? О реализации минских договоренностей, сохранении Украиной транзита газа и 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Подробнее далее в статье.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Германия находится в "дружеских отношениях с Украиной", поэтому "все вызовы будет преодолевать с ней совместно". В этом заверила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 12 июля, во время встречи с ним в Берлине.

Транзит газа

Меркель подчеркнула, что Украина должна оставаться страной-транзитером газа и после достройки газопровода "Северный поток - 2". Она напомнила, что Германия совместно с Европейской Комиссией прилагали усилия для заключения соответствующего договора о транзите газа, (заключенное между РФ и Украиной в конце 2019 года соглашение действует до 2024 года и может быть продлено - Ред.). "Для нас Украина есть и будет оставаться транзитером газа даже в случае достройки газопровода "Северный поток - 2", - подчеркнула канцлер.

"В этой связи Украина имеет обеспокоенность, которую мы воспринимаем серьезно и будем делать все, чтобы дать понять, что "Северный поток - 2" не является заменой обещанного Украине транзита", - заверила канцлер ФРГ. Она также добавила, что во время ее визита в США этот вопрос играет важную роль, ведь США также считают транзит газа очень важным.

Важность гарантий

Меркель пояснила, что транзит Украиной российского газа в Европу относится к общей концепции газоснабжения. "Поэтому мы с европейской стороны участвовали в переговорах по достижению договора до 2024 года", - добавила она. "Для нас понятно - Россия это также знает, - что транзит через Украину относится к нашему общему газовому портфолио, не только "Северный поток - 2", - подчеркнула канцлер. По ее словам, Германия и ЕС, достигшие заключения транзитного договора до 2024 года, будут добиваться этого и в будущем. "Думаю, мы в этом не бессильны. Мы пообещали это Украине - и мы этого будем придерживаться. Я выполняю свои обещания. Я думаю, что это также касается любого следующего канцлера Германии", - подчеркнула Меркель.

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При этом канцлер Германии отметила, что гарантии в форме договоров важны, но даже от их выполнения - как Будапештский меморандум - "Путин отошел". "Украина отказалась от ядерного оружия и таким образом потеряла свой потенциал для сдерживания", - отметила Меркель.

Поддержка реформ

Меркель также отметила прогресс в Украине в сферах трансформации общества, транспарентности и борьбы с коррупцией, а также децентрализации. "Во всех этих вопросах Германия всегда помогала", - напомнила Меркель.

Она подчеркнула, что особенно приветствует то, что президент Зеленский взялся за судебную реформу, поскольку "борьба за правовое государство и независимую судебную систему очень важна".

"По своим возможностям Германия будет поддерживать Украину и в этой сфере", - заверила Меркель.

Прогресса в реализации минских договоренностей мало

В то же время Меркель подчеркнула, что в реализации минских договоренностей прогресса недостаточно. "Я хочу детально подчеркнуть, что Украина была готова открыть вдоль линии разграничения ряд контрольно-пропускных пунктов. Однако это не было соответственно поддержано со стороны незаконных военных формирований. С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское право. В итоге мы хотим проведения на Донбассе выборов", - подчеркнула Меркель.

"Мы видим, что на Украину было осуществлено большое давление из-за большого количества военных учений и усиления присутствия российских войск вокруг нее", - отметила канцлер, говоря о ситуации на границе Украины и на Донбассе. Она также вспомнила сложную ситуацию с доступом к Азовскому морю. "Это все вещи, которые усиливают озабоченность в том, будет ли мирное развитие", - сказала Меркель и напомнила, что в последние дни на Донбассе гибли украинские военные.

Канцлер выразила убеждение, что после выборов в Германии и возможной смены правительства ее преемник также будет поддерживать Украину в вопросе реализации минских договоренностей и достижении прогресса в этом.

1,5 миллиона доз вакцины

Во время встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии речь шла и о борьбе с пандемией COVID-19. ФРГ передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса, Меркель анонсировала на пресс-конференции с украинским президентом.

"Это первый шаг", - отметила канцлер ФРГ, однако не уточнила, о какой именно вакцине идет речь и когда она будет доставлена в Украину.

Зеленский просит усилить давление на Россию

Владимир Зеленский поблагодарил Ангелу Меркель за приглашение к диалогу и отметил, что во время переговоров Германия в очередной раз продемонстрировала неизменность позиции по поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины и мирного урегулирования на Донбассе.

Зеленский выразил благодарность за подготовку Германией вместе с Францией документа "Ключевые кластеры по выполнению минских договоренностей". "Украина поддержала этот проект, и он сейчас находится у российской стороны, и только Россия сегодня не акцептовала эти шаги окончания войны на Донбассе", - цитирует слова Владимира Зеленский официальное интернет-представительство президента Украины. Зеленский также призвал к усилению давления на Россию для выполнения ею своих обязательств в вопросе установления мира.

"Мне кажется, что мы все, все страны должны обращаться к российской стороне, давить с тем, чтобы была встреча в "нормандском формате", и все же мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно оккупированные территории", - заявил он. В то же время Зеленский высказался за вступление президента США Джо Байдена в "нормандский формат" переговоров.

Елена Перепадя