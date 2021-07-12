Встреча с гуру по "украинскому вопросу": Зачем Зеленский приехал к Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель Reuters

При любых других условиях визит первого лица Украины в Берлин был бы знаковым, как и ожидания от переговоров с Ангелой Меркель. Однако не в этот раз. И вот почему.

Об этом пишет Константин Елисеев в своем Telegram-канале.

Остановка "Берлин": Шансы для Украины

В столицу Германии президент Зеленский поедет на фоне не слишком благоприятного климата, который сам и испортил (вспомнить хотя бы официальные дерзкие обвинения в ответственности ФРГ и Франции за оккупацию Крыма). Не добавляют позитива также истории с ПДЧ и Северным потоком-2, где Киев давно утратил чувство момента и пролетает мимо всех "окон возможностей". Критической является ситуация и на международном фронте противостояния российской агрессии, где бывшая токсичность Путина быстро испаряется в угоду business as usual. Такая насыщенная проблемными вопросами повестка дня была бы подъемной для развязок на уровне профессионалов с опытом и стратегическим видением. Меркель – именно тот политик, с которым такие развязки и надо искать.

На что стоит обратить особое внимание?

– Встреча Зеленского с Меркель станет репетицией встречи с Байденом. Выйти за этот контекст нельзя и не стоит. Главе государства следует испытать аргументы Украины в дискурсе с канцлером, которая вскоре будет видеться с главой Белого дома. Это в равной степени касается всех возможных тем – от поиска путей деоккупации Донбасса и Крыма до реформ в Украине, от энергетической безопасности до антикоррупционной политики и судебной реформы. О том, какие сигналы оказались перспективными, а какие не ко времени, можно будет узнать в ходе телефонного разговора с Меркель сразу после ее возвращения из Вашингтона, договориться о котором следует еще в Берлине. Кроме этого, дискуссия с канцлером станет хорошей подготовкой и к личному контакту Зеленского с Байденом в Вашингтоне. И Меркель, и Байден являются похожими системными и стратегически мыслящими политиками, а следовательно у несистемного популистского главы Банковой будет возможность испытать и структурировать свои аргументы.

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– После серии публичных оскорблений встреча Зеленского с Меркель должна стать возможностью для расставления точек над "і". За 16 лет у власти госпожа канцлер превратилась в гуру в "украинском вопросе" (лично работала с четырьмя президентами Украины) и "мастером спорта" в поддержке Украины, особенно за последние 7 лет, связанных с противодействием российской агрессии и консолидацией ЕС и НАТО в поддержку Киева перед угрозами Кремля, в т.ч. через механизм мощных санкций. Этот вклад заслуживает празднования, а не "кварталовские стадионные претензии". Если сегодня ситуация изменилась и в Берлине больше внимания и сил бросают на восстановление диалога с Москвой, в том числе на уровне ЕС, то проблема не в партнерах Украины, а в руководстве Украины, которое своими умиротворяющими подходами к Москве и бессистемным миротворческим спамом подтолкнул и других к изменениям поведения. Обидами успеха не добьешься, лишь доверием. Понятно, что этот долгожданный визит Зеленского в Берлин станет последним при каденции канцлера Меркель, а потому завершить его на минорной ноте оскорблений и обвинений будет ошибочно и несправедливо. Интересно, сможет ли Зеленский отойти от эгоцентричного поведения "шестого президента" и выйти на переговоры "с высоты стратегического исторического полета". А вспомнить и благодарить есть за что!

– Да, вскоре Меркель уйдет с поста канцлера, но окончательно прощаться с ней Зеленскому не стоит. Она будет оставаться голосом мудрости и бесценного опыта не только во внутренней и внешней политике ФРГ и носителем ценной институциональной памяти в отношении мирного процесса на Донбассе и противодействия российской агрессии, но и влиятельным европейским политиком. Важно обеспечить преемственность политики Меркель в вопросе Украины там, где это принципиально выгодно для наших национальных интересов.

Вместо нелепых попыток проведения Зеленским "кастинга" на роль будущего канцлера, Банковой следует сосредоточить усилия на фиксации критически важных для Украины вопросов в следующем коалиционном соглашении (как когда-то о миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса). Именно в таком коалиционном соглашении, а не на декларационных популистских бумажках, должна отражаться поддержка Украины на пути членства в ЕС и НАТО, восстановление территориальной целостности Украины, помощь в сфере безопасности, усиленное энергетическое и секторальное сотрудничество, содействие децентрализации. Понятно, что будущая мощная коалиция в ФРГ вряд ли возможна без "партии Меркель", а значит надо договариваться уже сегодня о своеобразном "украинском завещание Ангелы".

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– Из Берлина Зеленский должен вернуться с согласием Меркель посетить Украину. Объективно на ум приходит 30-я годовщина Независимости Украины и саммит Крымской платформы. Без сомнения и иностранные лидеры, и украинцы будут внимательно наблюдать именно за этим элементом. Приезд Меркель в Киев стал бы важным символом поддержки Украины и способствовал бы успеху саммита. Это может произойти, если Зеленскому удастся убедить канцлера через презентацию четкого видения замысла и результативности мероприятия в Киеве.

В свою очередь это решение станет сигналом и для многих других европейских и мировых лидеров по целесообразности участия в саммите. Следовательно, успешность дальнейших внешнеполитических шагов Киева во многом будет определяться на полях берлинских переговоров.

Константин Елисеев