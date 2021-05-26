Встреча Байдена с Путиным: Новая "перезагрузка" в межгосударственных отношениях?

В последнее время Вашингтон сделал несколько шагов в сторону улучшения отношений с Москвой. Это и отмена некоторых санкций против "Северного потока-2", и встреча МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. А теперь президенты договорились о встрече в июне. Чего ждать от саммита Владимира Путина и Джо Байдена?

Об этом пишет The New York Times.

Встреча состоится в худший после распада Советского Союза период в российско-американских отношениях.

Президент Байден и президент России Владимир Путин договорились провести 16 июня личную встречу, которая состоится в период быстрого ухудшения отношений из-за Украины, кибератак и развертывания Путиным новых систем ядерного оружия. Этот саммит станет первой очной встречей двух лидеров после прихода Байдена на пост президента.

Ожидается, что в ходе этой однодневной встречи стороны сосредоточатся на поиске путей восстановления предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях ядерных держав, которые весьма ненадежны из-за риска чрезвычайных происшествий, просчетов и эскалации. В Женеве, где состоится эта встреча, в 1985 году прошел саммит с участием советского руководителя Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, посвященный гонке ядерных вооружений.

Встреча состоится в самый худший после распада Советского Союза 30 лет тому назад период в российско-американских отношениях. Отношения между двумя руководителями напряженные, и это мягко сказано. Байден в марте в телеинтервью назвал Путина убийцей, из-за чего Путин сухо обвинил его в том же самом и пожелал новому президенту "здоровья".

Несмотря на агрессивные высказывания в адрес Запада, Россия с оптимизмом говорит о предстоящих переговорах. Путину такой резонансный президентский саммит может дать то, чего он давно уже добивается – уважительного отношения к России на мировой сцене. Он непременно повторит свой тезис о том, что Соединенные Штаты должны соблюдать интересы России, особенно внутри страны, где Вашингтон, согласно утверждениям Кремля, пытается ослабить власть Путина, и в Восточной Европе.

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Официальные лица из Белого дома не ждут крупных прорывов. Они заявляют, что Путин и Байден должны начать диалог по тем немногим вопросам, где есть место сотрудничеству. Например, это борьба с изменениями климата и пандемия коронавируса.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник сказал, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен в ходе недавних переговоров с российскими коллегами говорили "откровенно" и "уважительно".

Байден критикует Россию больше, чем президент Дональд Трамп, однако некоторые аналитики говорят, что Кремль видит определенные преимущества в том, что у него появилась возможность вести переговоры с более предсказуемой американской администрацией.

"Мы можем рассчитывать (если будут предприниматься усилия с обеих сторон) на снятие определенных раздражителей. Это будет небыстро, непросто", – сказал Лавров репортерам.

Советский лидер Горбачев, которому сегодня 90 лет, и который на саммите с Рейганом в Женеве в 1985 году добился ослабления напряженности холодной войны, сказал во вторник, что рад сообщениям о встрече Путина и Байдена, которого он охарактеризовал как более надежного руководителя по сравнению с Трампом.

"Сейчас в Белом доме новый президент, с которым можно вести переговоры, – цитирует слова Горбачева агентство "Интерфакс". – Предыдущая команда оказалась ненадежной".

В отличие от предшественников, Байден не пытается "перезагружать" отношения с Москвой, заявляя, что максимум, на что можно надеяться, это предсказуемость и стабильность. Однако знакомые с ходом подготовки к этой встрече люди говорят, что на саммите американская сторона намерена обсудить те же самые вопросы, которые Байден поднял недавно во время телефонного разговора с Путиным, когда сказал ему, что США готовят новый пакет финансовых санкций против России.

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В перечень вопросов входит уголовное преследование и тюремное заключение лидера оппозиции Алексея Навального, которого спецслужбы Путина пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом. А еще Байден планирует уделить немало времени проблемам кибербезопасности, надеясь ослабить волну кибератак, нацеленных на Соединенные Штаты.

Эти атаки упорно преследуют Байдена с декабря, когда стало известно об изощренном хакерском взломе программ сетевого управления компании SolarWinds, которыми пользуется большинство крупнейших американских корпораций, а также многие государственные ведомства и оборонные подрядчики.

Байден пообещал провести тщательное расследование и дать соразмерный ответ на эту атаку. Однако непонятно, будет ли этих действий (его помощники называют их видимыми и невидимыми) достаточно для сдерживания низкозатратных хакерских атак.

Две недели назад Байден сказал, что поднимет в разговоре с Путиным тему недавней атаки в целях получения выкупа на трубопровод Colonial Pipeline, из-за которой Восточное побережье лишилось почти половины поставляемого туда бензина, дизельного и авиационного топлива. По словам администрации Байдена, эту атаку осуществила криминальная группировка, однако сам Байден обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников-вымогателей.

Саммит состоится в конце первой поездки Байдена в качестве президента в Европу, где он проведет встречу с союзниками по НАТО и "Большой семерке". Россия входила в состав G7 на протяжении нескольких лет, когда интеграция с Западом казалась возможной.

Дэвид Сангер, Майкл Кроули, Антон Трояновский

Перевод: ИноСМИ